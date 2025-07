Opel Automobile GmbH

Schnellster vollelektrischer Opel: Vorhang auf für den Opel Mokka GSE

Rüsselsheim (ots)

OMG! GSE: Neuer Mokka GSE bringt High-Performance-Rallye-Feeling in Serie

Spitzenleistung: 207 kW (280 PS), 345 Nm Drehmoment, 200 km/h Top-Speed, in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Heißer Typ: Vom Mokka GSE Rally inspiriertes Design plus spezielles Fahrwerk und 20-Zoll-Reifen

High-Performance in Serie - dafür stehen die neuen vollelektrischen GSE-Modelle, die Opel aufmerksamkeitsstark mit dem Kürzel "OMG! GSE" ankündigt. Und die Marke mit dem energiegeladenen Blitz hält, was sie verspricht: Vor kurzem gab Opel bekannt, dass der vom Prototypen Mokka GSE Rally inspirierte Mokka GSE[1] als Serienfahrzeug kommt. Jetzt zeigt Opel erste Bilder des heißen Flitzers. Denn der neue Mokka GSE wird nichts weniger als der schnellste batterie-elektrische Opel sein - verpackt in ein einzigartiges GSE- und Rallye-Design sowie mit spezifischer Technik ausgestattet.

"Der neue Mokka GSE bringt Motorsport-Energie auf die Straße. Nach fünf Jahren Pionierarbeit im elektrischen Motorsport mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup haben wir unsere beste Technik, Leistung und Fahrverhalten in ein Auto für den täglichen Nervenkitzel gesteckt. Mit seinem markanten Design, dem präzisen Handling und der herausragenden Leistung ist der Mokka GSE ein echter Hingucker und begeistert jeden Fahrer. Wir können es kaum erwarten, ihn bald in die Hände unserer autobegeisterten Community zu geben", sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.

OMG! GSE-Power: 207 kW (280 PS), 200 km/h und spezielle GSE-Technik

Ausrufezeichen setzt der neue Opel Mokka GSE vor allem mit seiner starken Performance. Die Daten sprechen für sich: Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (280 PS) ist der Serien-Stromer künftig genauso stark wie sein Motorsport-Pendant Mokka GSE Rally. Und mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h - und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h wird er schon bald der schnellste vollelektrische Opel sein. Dabei können Mokka GSE-Piloten aus drei unterschiedlichen Fahrmodi wählen: Im Sport-Modus ist der Stromer auf Performance abgestimmt und ruft seine volle Leistung ab; im Normal-Modus erreicht er bis zu 180 km/h und bei "Eco" werden alle Einstellungen auf die größtmögliche Effizienz getrimmt. Die Energie speichert der Mokka GSE in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie.

Zur außergewöhnlichen Performance tragen auch sein für ein batterie-elektrisches Fahrzeug vorbildliches Leergewicht von unter 1,6 Tonnen sowie die ausgeklügelte Technik bei, die ebenfalls vom Rallye-Prototyp inspiriert wurde. So verfügt der Mokka GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen doppelten Hydro-Stoßdämpfern. Sämtliche Hochvolt-Komponenten des Serien-Mokka GSE wie Motor, Inverter, Batterie oder Kabelbaum stammen vom Mokka GSE Rally. Ebenso wurden das Lenksystem sowie Fahrwerk und Bremsen besonders sportlich ausgelegt und mit den Opel-Erfahrungen aus dem elektrischen Rallyesport optimiert.

OMG! GSE-Design: Mit GSE- und Rallye-Akzenten Emotionen wecken

Seine "inneren Werte" trägt der neue Mokka GSE auch selbstbewusst nach außen. Sorgt bereits der bekannte und erfolgreiche Opel Mokka auf der Straße mit seinem charakteristischen Design, neuen Farben, neuem Cockpit und Top-Technologien für Begeisterung, zeigt der neue Opel Mokka GSE auf den ersten Blick: Es geht noch schärfer, schneller und emotionaler! An der Frontschürze sowie am Heck zieren vom Rallye-Prototyp inspirierte, GSE-spezifische Einsätze den kompakten Stromer. Den sicheren Fahrbahnkontakt stellt die eigens für den Mokka GSE entwickelte Rad-Reifen-Kombination sicher. Die neuen aerodynamisch optimierten 20-Zoll-Leichtmetallräder in Kombination mit den Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 Reifen gibt es in dieser Ausführung bei Opel nur für den Mokka GSE. Unter den markant gestalteten Felgen im GSE-Design stechen deutlich sichtbar die gelben GSE-Bremssättel hervor. Und schließlich machen die gelb respektive schwarz gestalteten GSE-Schriftzüge an der Front und an den Seiten unmissverständlich klar, wer hier vorfährt: ein vollelektrischer Stromer, der einzigartige Emotionen wecken wird.

Diesen Anspruch bekräftigt auch der Innenraum des neuen Mokka GSE. Grau/Schwarz, Weiß und Gelb sind die vorherrschenden Farben. Pilot und Copilot nehmen auf speziellen Alcantara GSE-Sportsitzen mit integrierter Kopfstütze Platz, die den Fahrer optimal ins Fahrzeug einbinden. Durch eine weiße Linie, die sich mittig über die Bezüge erstreckt, sowie durch gelb gesteppte Nähte erhalten die Sitze ihren charakteristischen Look. Zudem verleihen GSE-spezifische Alcantara-Türeinsätze weitere Individualität. Die direkte Rückmeldung versprechen die für den Mokka GSE neuentwickelte Lenkung und das oben sowie unten abgeflachte Lenkrad. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über Alu-Sportpedale.

Die notwendigen Informationen vermitteln dem Fahrer das 10 Zoll große, vielfach personalisierbare digitale Fahrerinfodisplay und der zentrale Farb-Touchscreen. Dieser hält GSE-Performance-Daten, G-Kräfte-Anzeige, Beschleunigungswerte, Batteriemanagementdaten und vieles mehr bereit. Die Anzeigen wurden ebenfalls im typischen GSE-Stil gestaltet. So zeichnet den neuen Mokka GSE innen wie außen ein technisch hochwertiges und hochdynamisches Design bis ins kleinste Detail aus.

Mit all diesen Komponenten wird der Serien-Mokka GSE in Zukunft auch im Alltagsbetrieb ein echtes OMG! GSE-Gefühl hervorrufen. Weitere Neuigkeiten zum ersten Auftritt und zum Marktstart des neuen Opel Mokka GSE folgen in Kürze.

[1] Alle Daten vorläufige Angaben. Fahrzeug noch nicht homologiert und noch nicht erhältlich.

