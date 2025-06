Opel Automobile GmbH

Auf neuen Wegen: Der Opel Grandland Electric mit Allradantrieb

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim (ots)

Blitz-Premiere: Top-SUV ist erster batterie-elektrischer Opel mit Allradantrieb

Beeindruckende Power: 239 kW (325 PS) Systemleistung, 509 Newtonmeter Drehmoment, in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Ausdauernd unterwegs: Bis zu 501 km lokal emissionsfreie Reichweite (WLTP[1])

Fürs individuelle Fahrgefühl: Vier Fahrmodi von 4WD über Sport zu Normal und Eco plus Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie

Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric AWD gem. WLTP[2]: Energieverbrauch 17,8-18,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

Opel ist der erste deutsche Automobilhersteller, der bereits seit 2024 jedes Modell auch batterie-elektrisch anbietet. 2025 setzt Opel seine Elektrifizierungsoffensive unvermindert fort. Vor kurzem hat die Marke den ersten Ausblick auf die vollelektrischen High-Performance-GSE-Modelle gegeben; jetzt zeigt das Unternehmen die ersten Bilder des neuen Opel Grandland Electric AWD (All Wheel Drive) - das erste vollelektrische Modell mit dem Blitz, das mit Allradantrieb erhältlich sein wird.

"Unser Top-SUV Grandland ist ein Meilenstein für Opel und extrem beliebt. Dies sehen wir, seit wir im vergangenen Oktober die Bestellbücher geöffnet haben. Schon jetzt können die Kunden aus batterie-elektrischem und Plug-in-Hybrid-Antrieb sowie Hybrid mit 48-Volt-Technologie wählen. Mit dem Grandland Electric AWD erweitern wir die Auswahl in Kürze nochmals und stellen so sicher, dass unsere Kunden viel Fahrspaß mit maximaler Effizienz und Sicherheit bei unterschiedlichsten Wetter- und Straßenverhältnissen verbinden können", sagt Opel CEO Florian Huettl.

Der neue Grandland Electric AWD fährt wie seine Modellbrüder im unverwechselbaren Grandland-Design vor. Das charakteristische Markengesicht - beim Grandland der 3D Vizor - integriert zentral den beleuchteten Opel-Blitz, der durch die innovative "Edge Light"-Technologie noch prominenter erstrahlt. An den Seiten flankiert das preisgekrönte blendfreie Intelli-Lux HD Licht mit mehr als 50.000 Elementen das illuminierte Logo. In der Heckansicht blicken die Kunden auch beim Grandland Electric mit Allradantrieb auf den beleuchteten OPEL-Schriftzug. Und gemäß dem ressourcenschonenden "Greenovation"-Ansatz von Opel erscheint der Modellname nicht mehr in Chrombuchstaben, sondern er ist mittig in die Heckklappe eingeprägt.

Hier enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten mit den übrigen Grandland-Varianten. Aerodynamisch optimierte Einsätze an Front und Heck genauso wie 20-Zoll-Leichtmetallräder mit Bi-Colour-Felgen verleihen dem neuen Elektro-Allradler einen noch sportlicheren Look und steigern zugleich die Windschlüpfigkeit. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von cW = 0,278 ist er die aerodynamischste Grandland-Variante.

Vier Fahrmodi, 239 kW (325 PS) Systemleistung, bis zu 501 km Reichweite (WLTP1)

Ebenso beeindruckend sind die inneren Werte des neuen Grandland Electric AWD. Mit seiner 73 kWh fassenden Lithium-Ionen-NMC-Batterie (nutzbare Kapazität) legt das Top-SUV bis zu 501 Kilometer (WLTP1) ohne Ladestopp zurück. Benötigt der Allradler Energienachschub, ist nur ein kurzer Zwischenstopp an einer öffentlichen Schnellladestation von weniger als 30 Minuten zum Laden von 20 auf 80 Prozent der Batteriekapazität nötig. Das neue Allradantriebssystem verbindet den vom elektrischen Fronttriebler bekannten 157 kW (213 PS) starken Motor mit einem zusätzlichen 82 kW (112 PS)-Elektromotor für die Hinterräder. Dank des Zusammenspiels der beiden Aggregate erfahren Allrad-Kunden eine Systemleistung von 239 kW (325 PS), ein maximales Drehmoment von 509 Newtonmetern und vier charakteristische Fahrmodi:

Normal: Für höchste Effizienz bei alltäglichen Fahrten treibt hier meist ausschließlich der Frontmotor die Vorderräder an. Die Leistung ist auf 230 kW (313 PS) begrenzt, das maximale Drehmoment liegt bei 450 Newtonmetern. Je nach Fahrbefehl schalten sich automatisch der Heckmotor und die Hinterräder zu. Beschleunigt der Grandland Electric Allrad stark (Kick-down), entfalten beide Motoren ihr volles Potenzial.

4WD: Beide Motoren laufen durchgängig und verteilen die Kraft gleichmäßig auf alle vier Räder, um optimalen Grip - insbesondere auf rutschigem Untergrund - zu gewährleisten. Um die Haftung zu verbessern, schalten ESP und Traktionskontrolle in dafür spezifische Einstellungen. Die maximale Leistung und das maximale Drehmoment sind verfügbar.

Sport: Beide Motoren laufen durchgängig - verteilen die Kraft aber im Verhältnis 60:40 auf die Vorder- und Hinterachse, um eine besonders dynamische und zugleich effiziente Performance zu erzielen. Auch hier sind Spitzenleistung und -drehmoment abrufbar. Die Lenkung und das Fahrpedal sprechen dank einem speziellen "Sport"-Setting direkter an.

Eco: Die Kraft wird rein vom Frontmotor auf die Vorderräder übertragen. Leistung und Drehmoment sind auf 157 kW (213 PS) sowie 343 Newtonmeter begrenzt. Nur bei starker Beschleunigung (Kick-down) schalten sich Heckmotor und Hinterräder automatisch zu und beide Motoren liefern ihre volle Leistung. Klimaanlage und Gaspedal laufen im Eco-Modus.

So bietet der Newcomer beides - lokal emissionsfreien Allradantrieb und eine beeindruckende Performance. Dank seiner zwei Elektromotoren spurtet der Grandland Electric AWD in nur 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Ein Garant für höchsten individuellen Fahrgenuss ist außerdem das serienmäßige Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie. Die einzigartige Technologie ermöglicht über ein zusätzliches Ventil und einen zweiten Ölkreislauf im Dämpfer je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen - also bei kurzwelligen Stößen wie auf Kopfsteinpflaster - sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen. Der Grandland Electric-Allradler reagiert so noch unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers und bleibt dabei Opel-typisch stabil beim Bremsen, in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Die spezifische Abstimmung von Federn, Stabilisatoren, Lenkung und ESP unterstreicht die Opel-Charakteristik von Fahrwerk und Fahrverhalten weiter. Auf diese Weise bietet der Opel Grandland Electric mit Allradantrieb den Kunden ein neues Maß an direkt ansprechendem, lokal emissionsfreiem und sicherem Fahrspaß.

[1] Die angegebene - vorläufige - Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. Fahrzeug noch nicht erhältlich.

[2] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Vorläufige Werte, Fahrzeug noch nicht erhältlich.

Original-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell