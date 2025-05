Opel Automobile GmbH

Raues Showcar für alle Fälle: Der Opel Frontera GRAVEL

Blickfang: Neues Showcar zeigt kühne Abenteurer-Vision des Familien-SUVs

Jenseits des Asphalts: Extra-robustes Design wie gemacht für raue Schotterpisten

Publikumspremiere: Frontera GRAVEL auf der XS CARNIGHT Wörthersee am 30. Mai

Kombinierte Werte für Opel Frontera Electric mit 83 kW (113 PS) gem. WLTP[1]: Energieverbrauch 18,2-18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

Der neue Opel Frontera ist bereit für die täglichen Abenteuer. Er ist robust, bietet viel Platz, fährt in jeder Variante elektrifiziert vor und ist für die Anforderungen des Alltags bestens gerüstet. Dies unterstreicht aktuell die europaweite, aufmerksamkeitsstarke Einführungskampagne. Der Opel Frontera GRAVEL tritt jetzt als mutiges Showcar auf und zeigt, wie eine echte Abenteurer-Variante des familienfreundlichen SUVs aussehen könnte. Rauer, härter, wie gemacht für ein Leben jenseits des Asphalts - dieses Gefühl vermittelt der Frontera GRAVEL. Von Opel in Rüsselsheim für die Fans designt und in Kooperation mit den Motorsport-Tuning-Partnern BlackFish und XS gebaut, passt es perfekt, dass der Frontera GRAVEL seinen ersten öffentlichen Auftritt vor den Augen der Community feiert: auf der XS CARNIGHT Wörthersee am 30. Mai.

"Bereits der neue Opel Frontera sticht aus der Masse heraus. Er ist robust, praktisch und perfekt für Familien und die Abenteuer des Alltags. Doch mit dem noch härteren, kühneren, in jeder Hinsicht bahnbrechenden Showcar Frontera GRAVEL gehen wir bis ans Limit. Mit diesem Konzept wollen wir unsere Fangemeinde weiter begeistern und zugleich das Verlangen nach einem noch mutigeren und raueren Frontera für die Zukunft testen. Es geht um Freiheit, Abenteuer, Spannung und das Überschreiten von Grenzen", sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.

Mit dem Showcar Frontera GRAVEL rufen neue Abenteuer

Der Frontera GRAVEL basiert auf der vollelektrischen Serienversion des Frontera - schließlich sollen Abenteurer und Outdoor-Fans gerade auch in der Natur lokal emissionsfrei unterwegs sein. Mit seinem tiefen Schwerpunkt und starken Drehmoment fühlt sich das SUV schon bei Alltagsabenteuern auf den Straßen rundum wohl. Passend zu den härteren Herausforderungen von rauem Schotter- und Steinuntergrund steht der Frontera GRAVEL auf speziellen, sieben Zoll breiten CWE-16-Zöllern von BORBET.

Schon das Karosseriedesign des Frontera GRAVEL weckt mit seiner charakteristischen Lackierung und Folierung die Entdecker- und Abenteurerlust. Das mattschwarze Dach und die mattschwarze Motorhaube kontrastieren mit der speziell für den Frontera GRAVEL ausgesuchten "Desert Stone"-Folierung. Zusätzliche orangefarbene Akzente setzen die Außenspiegelgehäuse, Front- und Heckstoßfänger, der Heckspoiler und der ebenfalls orange erstrahlende Opel-Blitz im schwarzen Opel Vizor. Sie machen den Frontera GRAVEL im Gelände noch sichtbarer.

Den rauen Look unterstreichen eine Seilwinde und ein Haken an der Front, seitliche Staukästen am Heck und der robuste, gitterförmig ausgelegte Dachgepäckträger, der das Transportvermögen auf allen Abenteuer-Trips weiter erhöht. An dem Thule Canyon XT-Träger sowie auf der Motorhaube sind für beste Sicht bei nächtlicher Fahrt durch unwegsames Gelände Extra-Scheinwerfer angebracht.

Das ebenso mutige wie raue Gestaltungsmotto setzt sich im Innenraum nahtlos fort. Denn auch hier setzen die XS-Spezialisten auf starke Kontraste. Fahrer und Beifahrer nehmen auf bequemen, strahlend orangefarben akzentuierten Sitzen aus Mikrofaser Platz, während sich der Dachhimmel komplett schwarz bis ins Heck erstreckt.

Wer jetzt zu den Ersten gehören will, die sich den Opel Frontera GRAVEL live anschauen können, hat dazu schon in den nächsten Tagen Gelegenheit. Auf dem von 28. Mai bis 1. Juni rund um Klagenfurt stattfindenden XS CARNIGHT Wörtersee-Festival präsentieren Opel und das XS-Team das unverwechselbare Showcar erstmals der Öffentlichkeit - und zwar am Freitag, 30. Mai, in der Opel-Halle auf der Messe Klagenfurt. Eintrittskarten für das Event gibt es noch hier.

[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

