Startschuss der Midea Truck Roadshow: Midea feierte große Housewarming Party mit Star-Gast Amira Aly - und die schwärmt von gleich zwei neuen Mitbewohnern

Eschborn

"Hallo, wir sind die Neuen im Haus" - unter diesem Motto präsentierte die Marke Midea auf der dreitägigen Einweihungsfeier in Eschborn ihre hochmodernen Haushalts- und Klimageräte als neue Mitbewohner und führte erstmals ihren frisch fertig gestellten und beeindruckenden Midea Truck vor. Als Star-Gäste waren Content Creator Malte Katenbrink (@aboutmalte) und Moderatorin Amira Aly eingeladen - und die gab private Einblicke, wie es in Sachen Haushalt und Ordnung so bei ihr Zuhause läuft.

Ein voller Erfolg: Die Midea Einweihungsfeier begeisterte Besucher wie Star-Gäste

Midea präsentierte erstmals seinen eindrucksvollen und mit Midea Produkten ausgestatteten Truck. Aus diesem Anlass feierte die Marke drei Tage lang eine große Einweihungsfeier mit Kunden, Besuchern und Star-Gästen in Eschborn. Besucher konnten die Midea Geräte im Truck kennenlernen und erleben. Mit vielen Aktionen, Gewinnspielen und stimmungsvoller Musik war für ein aufregendes und vielseitiges Programm gesorgt, das die Besucher begeisterte. Moderatorin Amira Aly und Social Media Lifehack-König Malte Katenbrink waren unter den Party-Gästen und feierten mit den Besuchern.

Amira Aly: Auf der Suche nach Mitbewohnern für ihr neues Haus - und diese zwei Housemates von Midea ziehen mit ein

Für die Moderatorin Aly stehen große Projekte an. Nicht nur im Job, sondern auch privat. So baut die 31-Jährige ab Oktober ihr Eigenheim für sich und ihre zwei Kinder. "In zwei Monaten geht endlich der Bau meines neuen Hauses los. Ich freue mich sehr auf das neue Heim", so Aly. Aktuell befasst sie sich sehr mit der Planung des Haus-Projektes, bei der die Ausstattung an Haushaltsgeräten für sie einen wichtigen Punkt einnimmt. "Für mich ist es superspannend die Midea Geräte und ihre Produktvielfalt hier im Truck besser kennenzulernen. Den Midea Nass-/Trockensauger habe ich schon - der zieht sicher mit uns um", lacht die Moderatorin. "Und ich liebäugle noch mit einem der Kühlschränke. Der hat mich auch begeistert und darf gerne mit ins neue Haus." Beim Event gab die Moderatorin private Einblicke zum Thema Haushalt und gab offen zu, dass sie hier Unterstützung bekommt: "Ich bin sehr ordentlich. Schmutz und Unordnung sind meine Endgegner. Deshalb habe ich Unterstützung beim Putzen - da bin ich ganz ehrlich. Ich bin berufstätig, alleinerziehende Mama, viel unterwegs und brauche es sauber um mich herum. Diesen Luxus gönne ich mir."

Kick-Off der Midea Truck Roadshow in Eschborn - jetzt geht es weiter auf die IFA und das Glücksgefühle Festival

"Unsere Housewarming Party in Eschborn war ein voller Erfolg", freut sich Ralph Kobsik, Geschäftsführer Midea Europe. "Wir haben positives Feedback von unseren Kunden und den Besuchern bekommen. Wir blicken voller Freude auf die anstehenden Stationen unserer Roadshow". Der Midea Truck tourt als nächstes zur IFA nach Berlin (6.-10.09.) sowie zum Glücksgefühle Festival am Hockenheimring (12.-15.09.) und wird in diesem Jahr noch viele weitere Stationen in Deutschland und Österreich anfahren. Mit dem Truck möchte Midea die Bekanntheit der Marke und die Sichtbarkeit der Produkte auf dem deutschen Markt stärken und die Geräte für Kunden live erlebbar machen. Der Showroom auf Rollen soll Besucher von ihren Produkten, der hochwertigen Qualität sowie den zeitlosen, modernen Designs überzeugen.

Der Midea Truck ist ähnlich wie eine Wohnung - u.a. mit Küchen- und Wohnbereich - auf gut 60 qm gestaltet und dabei voll mit Midea Produkten ausgestattet. Er verfügt über eine IOT- Vernetzung der Produkte untereinander, sodass diese über die Midea SmartHome App gesteuert werden können. Darüber hinaus ist der Truck in der Breite ausklappbar und die Hinterrad-Achse kann nach hinten ausgefahren werden, was einen ebenerdigen und leichten Zugang ermöglicht. Der imposante Truck wurde in nur neun Monaten entworfen und fertig gestellt, die Produktionskosten lagen bei ca. einer Million Euro.

Über Midea & Midea Europe

Midea ist eine der 10 Marken im Geschäftsbereich Haushaltswarengeräte der Midea Group, ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das 2023 Rang 277 der Global Fortune 500 belegt. Die Geschäftsfelder der Midea Group gehen über Haushaltsgeräte hinaus und umfasst auch Bereiche wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie Smart Logistik und Komponente. Alle Geschäftszweige der Midea Group verfolgen ein Credo: #HumanizingTechnology.

Die Marke Midea hat eines der weltweit umfassendsten Produktsortimente in der Haushaltsgerätebranche mit Spezialisierung im Bereich Klimaanlagen (Lösungen für Gewerbe- und Wohnräume), Kühlschränke, Waschmaschinen, große Küchen- und Kochgeräten, kleine Küchengeräte, Wassergeräte und Bodenpflege.

Midea glaubt an überraschend bequeme Lösungen, die mit Hilfe eines verbraucherzentrierten und ergebnisorientierten Ansatzes entwickelt werden. Forschung und Entwicklung sind vor allem auf die Zukunft ausgerichtet, um den sich ständig ändernden Ansprüchen seiner Kunden nachzukommen.

Die Midea Group erwirtschaftete 2022 mit weltweit 40 Produktionszentren und rund 166.000 Mitarbeitern in mehr als 200 Ländern und Regionen einen Jahresumsatz von mehr als 51,39 Mrd. USD. Die 31 weltweiten Innovationszentren und das starke Engagement in Forschung und Entwicklung haben bis heute zu mehr als 80.000 erteilten Patenten geführt.

