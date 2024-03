Midea

Midea stellt die nächste Generation von Haushaltsgeräten auf der European Trade Conference 2024 in Griechenland vor

Athen, Griechenland, 29. März 2024 (ots/PRNewswire)

Midea, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, ist stolz, seine Teilnahme an der Midea European Trade Conference 2024 anzukündigen, die vom 20. bis 22. März in Griechenland stattfindet. Auf der Veranstaltung wird Midea die neuesten Beiträge zum europäischen Haushalts- und Küchenmarkt präsentieren und zwei innovative Produkte vorstellen: der Midea TastePro-Backofen und der Midea 2.0 Built-in-Backofen.

Der Midea TastePro-Backofen und der Midea 2.0 Built-in-Backofen sind innovative Ergänzungen der modernen Küchentechnologie, die darauf abzielen, den Nutzern Komfort, Effizienz und Konnektivität innerhalb ihrer Smart-Home-Einrichtungen zu bieten. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie in bestehende IoT-Ökosysteme integriert werden können. Sie bieten eine verbesserte Steuerung und Flexibilität für die Verwaltung von Küchenaufgaben ohne aufwändige Einrichtung und ermöglichen den Fernzugriff mit kompatiblen Geräten außerhalb der eigenen vier Wände. Auf der European Trade Conference in Griechenland hat sich Midea strategisch positioniert, um den europäischen Verbrauchern ein professionelles und inspirierendes Kocherlebnis zu bieten.

Midea TastePro-Backofen

Multifunktionale Integration : Mit dem Midea TastePro-Backofen können Sie backen, braten, grillen und vieles mehr - alles in einem einzigen Gerät. Diese Multifunktionalität ermöglicht den bequemen Wechsel zwischen Dampf-, Back- und Mikrowellenfunktionen und rationalisiert den Kochprozess.

: Mit dem Midea TastePro-Backofen können Sie backen, braten, grillen und vieles mehr - alles in einem einzigen Gerät. Diese Multifunktionalität ermöglicht den bequemen Wechsel zwischen Dampf-, Back- und Mikrowellenfunktionen und rationalisiert den Kochprozess. Graphen-Patenttechnologie : Dank der fortschrittlichen Graphen-Technologie sorgt der Midea TastePro-Backofen für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung, was zu präzisem Kochen und gleichmäßigen Ergebnissen führt.

: Dank der fortschrittlichen Graphen-Technologie sorgt der Midea TastePro-Backofen für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung, was zu präzisem Kochen und gleichmäßigen Ergebnissen führt. XpressHeating-Schnellheiztechnologie: Der Midea TastePro-Backofen mit der XpressHeating-Schnellheiztechnologie verkürzt die Vorheizzeit und beschleunigt das Garen bei gleichbleibender Qualität. Dank der intelligenten Verknüpfungstechnologie von Matter lässt er sich mühelos in Smart-Home-Ökosysteme integrieren, was den Nutzern Flexibilität bietet und ihr Küchenerlebnis verbessert.

Midea 2.0 Built-in-Backofen

Grillen bei extrem hohen Temperaturen : Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse mit Grilltemperaturen von bis zu 280 Grad Celsius im Vergleich zu 250 Grad Celsius bei herkömmlichen Öfen.

: Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse mit Grilltemperaturen von bis zu 280 Grad Celsius im Vergleich zu 250 Grad Celsius bei herkömmlichen Öfen. 72L Kapazität mit 5 Fächern : Dank des großen Garraums und mehrerer Einschübe können verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereitet werden, wobei eine konstante und gleichmäßige Erwärmung aller Speisen gewährleistet ist.

: Dank des großen Garraums und mehrerer Einschübe können verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereitet werden, wobei eine konstante und gleichmäßige Erwärmung aller Speisen gewährleistet ist. Schnelles Aufheizen : Dank der fortschrittlichen Schnellvorheiztechnik erreicht der Ofen in nur 7 Minuten mehr als 250 Grad Celsius und spart damit 30 % der üblichen Vorheizzeit. (Die Daten stammen aus internen Laborversuchen)

: Dank der fortschrittlichen Schnellvorheiztechnik erreicht der Ofen in nur 7 Minuten mehr als 250 Grad Celsius und spart damit 30 % der üblichen Vorheizzeit. (Die Daten stammen aus internen Laborversuchen) A+ Energie-Effizienz: Eine optimierte Programmlogik und ein neues Hohlraumdesign maximieren die Energienutzung, indem sie angemessene Wärme erzeugen und Wärmeverluste verhindern, was zu einer verbesserten Energieeffizienz führt.

Die Geräte von Midea sind so konzipiert, dass sie die Europäer beim Kochen zu Hause unterstützen. Sie bieten eine hervorragende Kontrolle, Flexibilität und Leistung und machen aus traditionellen Routinearbeiten komfortable, effiziente und vielseitige Kocherlebnisse. Midea möchte seine Führungsrolle bei der Lieferung von hochwertigen Küchengeräten unter Beweis stellen, die den sich wandelnden Bedürfnissen und Vorlieben der europäischen Verbraucher entsprechen und neue Möglichkeiten für kulinarische Leistungen in der Region bieten.

Informationen zu Midea und der Midea-Gruppe

Midea ist eine von über zehn Marken innerhalb des Smart Home Business der Midea Group. Die 1968 gegründete Midea Group steht auf Platz 278 der Fortune Global 500-Liste 2023. Die Geschäftsbereiche umfassen intelligente Haushaltsgeräte, Elektromechanik, Gebäudetechnik, Robotik und Automatisierung sowie digitale Innovation.

