dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Anna Ringle wird neue dpa-Regionalbüroleiterin in Washington

Bild-Infos

Download

Berlin/Washington (ots)

Das dpa-Büro in Washington bekommt eine neue Redaktionsleiterin: Zum 1. Juli 2025 wird Anna Ringle neue Chefin des fünfköpfigen Teams in der US-Hauptstadt. Bislang war die 43 Jahre alte Journalistin von Berlin aus für die Medienberichterstattung der dpa zuständig. Als Regionalbüroleiterin verantwortet sie künftig die komplette dpa-Berichterstattung aus Nordamerika. Neben Washington verfügt Deutschlands größte Nachrichtenagentur über Korrespondentenbüros in New York City, San Francisco und Los Angeles. Anna Ringle folgt auf die bisherige Bürochefin Christiane Jacke, die neue Aufgaben innerhalb der Agentur übernehmen soll.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt: "Anna Ringle kennt aus ihrer hoch erfolgreichen Arbeit als Medienkorrespondentin sehr genau, was unsere Kunden an moderner Berichterstattung erwarten. Gerade die USA mit dem neuen Präsidenten Trump stehen immer im Mittelpunkt des Kundeninteresses. Anna Ringle wird mit einem starken US-Team eine agile US-Berichterstattung sicherstellen, auf die wir uns schon jetzt freuen können. Christiane Jacke danke ich sehr für ihren Einsatz in herausfordernden Zeiten."

Anna Ringle wurde in Karlsruhe geboren. Nach dem Masterstudium in interkulturellen deutsch-französischen Studien in Aix-en-Provence und Tübingen volontierte sie bei der Nachrichtenagentur dapd, ehe sie 2013 zur dpa wechselte, wo sie im Ressort Panorama und als Brandenburg-Korrespondentin arbeitete.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell