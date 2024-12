dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Benjamin Haller wird neuer dpa-Landesbüroleiter in Norddeutschland

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg/Berlin (ots)

Wechsel an der Spitze des dpa-Landesbüros Nord: Zum 1. April 2025 übernimmt Benjamin Haller (46) die Leitung des Landesbüros, das für die Berichterstattung aus den Nordländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zuständig ist. Haller war als Regionaler Multimediachef schon in leitender Position im Landesdienst Nord (lno) und im Landesdienst Mecklenburg-Vorpommern (lmv) tätig. Er folgt auf Landesbüroleiter Hans-Jürgen Ehlers (64), der in den Ruhestand geht.

Haller ist seit März 2018 Regionaler Multimediachef in Hamburg. Davor arbeitete der gebürtige Stuttgarter nach einem Studium der Germanistik und Politik an den Universitäten Heidelberg, Marburg und Hamburg und seinem Volontariat bei dpa als Reporter und Redakteur für Deutschlands größte Nachrichtenagentur. Ehlers ist seit 2018 Landesbüroleiter, zuvor war er seit 2001 stellvertretender Bürochef.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt: "Mit Benjamin Haller kommt ein ebenso erfahrener wie moderner Nachrichtenjournalist an die Spitze dieses wichtigen Landesdienstes. Schon in seiner Rolle als Regionaler Multimediachef hat er etwa den Ausbau unserer Videobelieferung für TV-Kunden vorangetrieben und in vielen Einsatzlagen Nervenstärke und Dynamik bewiesen. Er kann in seiner neuen Rolle auf der erfolgreichen Arbeit von Hans-Jürgen Ehlers aufbauen, der die Landesdienste im Norden in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt und reformiert hat. Ihm danke ich für seinen jahrzehntelangen Einsatz für dpa und damit den Qualitätsjournalismus."

Das Landesbüro Nord hat seinen Sitz in Hamburg. Weitere Redaktionsstandorte sind Hannover, Bremen, Osnabrück, Emden, Kiel, Flensburg, Lüneburg, Braunschweig, Göttingen, Schwerin, Rostock und Greifswald. Für das Landesbüro Nord mit den Landesdiensten lno, lmv und lni (Landesdienst Niedersachsen/Bremen) arbeiten mehr als 50 festangestellte Mitarbeitende und zahlreiche freie Journalistinnen und Journalisten.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Social media: www.dpa.com/de/social-media

Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell