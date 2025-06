Holman GmbH

Fuhrpark 2025: Technologisch auf der Kriechspur

Tempo machen bei der Digitalisierung!

Die Herausforderungen sind groß und komplex - wirtschaftlich, regulatorisch, strategisch. Doch viele Fuhrparkmanager müssen in veralteten Strukturen zurechtkommen - mit Excel-Tabellen und manuellen Prozessen. "In puncto Digitalisierung sind sie anderen Unternehmensbereichen häufig deutlich unterlegen", so Majk Strika, Geschäftsführer des Fuhrparkmanagers und Leasinggebers Holman GmbH.

Laut aktuellen Studien setzen zurzeit lediglich 22 % der Unternehmen auf eine IT-gestützte integrierte Fuhrparkverwaltung und nur weitere 9 % planen die Einführung einer solchen. Fehlender Überblick und Intransparenz werden zur Achillesferse. Handlungsbedarf bleibt unerkannt. Oder es kommt zu teuren Fehlentscheidungen, weil die zugrunde gelegten Informationen falsch oder unvollständig sind. Das Ergebnis ist das gleiche: Am Fuhrpark klebt das Etikett des Kostentreibers.

Das leistet ein professionelles Fuhrparkmanagement-Programm

Digitale, vernetzte Lösungen erfassen und strukturieren alle relevanten Daten zu Fahrzeugen, Fahrern, Kraftstoffverbrauch, Wartungskosten, Laufleistungen und Emissionen - und das im Detail. Strika betont: "Sie sind die Voraussetzung für ein strategisches Fuhrparkmanagement - insbesondere im Hinblick auf Total-Cost-of-Ownership (TCO) und effiziente Prozesse." Über Schnittstellen angebundene Telematik ermögliche eine optimale Tourenplanung und vorausschauende Wartungen. Der Effekt: Senkung von Treibstoffkosten und CO2-Ausstoß, geringere Reparaturkosten und weniger Ausfallzeiten.

Digitalisierung mit System

Webbasierte Lösungen wie das Programm Holman Insights bieten den zusätzlichen Vorteil, dass Fuhrparkmanager und weitere Beteiligte - etwa der Einkauf oder die Personalabteilung - standortübergreifend und rund um die Uhr (24/7), auf alle betriebs- und fahrerrelevanten Daten zugreifen können. Ein solches System ermöglicht ein lückenloses TCO-Monitoring mit vordefinierten Reports und KPIs - idealerweise grafisch, tabellarisch oder in andere Formate exportierbar. Elektronische Fahrzeugakten bündeln zentral sämtliche Dokumente und Rechnungen zu den durchgeführten Services und schaffen damit Kostentransparenz entlang des Fahrzeuglebenszyklus.

Integrierte Lösungen

Reporting-Tools und Softwarelösungen können ihre Vorteile vor allem dann ausspielen, wenn sie mit möglichst allen Daten aus Rechnungsprüfungen und Vorgängen, die den Lebenszyklus eines Fahrzeugs beeinflussen, gespeist werden. "Deshalb sind integrierte Angebote erfahrener Flottenmanagement-Unternehmen den Insellösungen von IT-Dienstleistern deutlich überlegen", so Experte Strika. Sie versetzten den Fuhrparkmanager in die Lage, Kostentreiber zu identifizieren und die zunehmende Komplexität seiner Flotte souverän zu beherrschen. Auch die Dekarbonisierung der Flotte lasse sich nur mithilfe valider Auswertungen über Nutzungsprofile, verfügbare Fahrzeugvarianten und deren Kosten wirtschaftlich gestalten.

