Entspannter durch die Prüfungsphase mit EXTRA®

Großes Uni-Sampling: Zum Start der stressigen Klausuren-Wochen unterstützt die beliebteste Kaugummi-Marke Deutschlands[1] Studierende an sieben deutschen Universitäten - gemeinsam mit dem Study-Influencer Luis Newton

In den kommenden Wochen steht vielen der etwa 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland wieder einiges bevor - Lern- und Klausuren-Stress! Unterstützung kommt von EXTRA®: Gemeinsam mit dem Study-Influencer Luis Newton verteilt die Brand an sieben Universitäten und Hochschulen[2] in ganz Deutschland Lerntipps und Kaugummi-Samples. "Auf meinem Schreibtisch und in meinem Uni-Rucksack hat EXTRA® Kaugummi einen festen Platz. Ich nutze ihn als mentale Pausentaste beim Lernen, als meinen kleinen Reset zwischendurch", sagt Luis, der an der Hochschule Niederrhein Wirtschaftsinformatik im 4. Mastersemester studiert. Der 27-jährige weiß also, wie (über)fordernd die Prüfungsphase sein kann. Er weiß aber auch, wie's entspannter geht. Seine Erfahrungen hat Luis, der auf Social Media als @luisnewton_ bekannt ist, kompakt in fünf Top-Tipps verpackt.

Luis' Tipps gegen Lern- und Prüfungsstress

1. Kaugummi kauen - Wenn's am Schreibtisch Zeit für einen "mental break" wird, kann Kaugummi ein guter Unterstützer sein. Entscheidend ist, dass die kleine Pause nichts mit dem eigentlichen Lernen zu tun hat: Einfach den Fokus kurz auf das Kauen legen - und entspannter zum Lernstoff zurückkehren.

2. Konzentration durch Atmung - Wir vergessen oft, richtig zu atmen. Dabei kann die bewusste Regulierung der Atmung dazu beitragen, das Nervensystem zu beruhigen und unwillkürliche Körperfunktionen zu steuern, z.B. einen beschleunigten Herzschlag. Tipp: Mit geschlossenem Mund einatmen und durch den geöffneten Mund ausatmen. Nach ein paar Wiederholungen ist oft schon wieder genug Luft da für die nächste Lerneinheit.

3. Kleine Schritte - In der Prüfungszeit steht meist nicht nur eine Klausur an. Der Berg an To-dos scheint unüberwindbar? Dann hilft es, den Stoff in kleinere Schritte zu unterteilen. Nichts motiviert mehr, als Zwischenziele zu erreichen und Punkte von der Liste zu streichen.

4. Kommunikation is Key - Es hilft immer, über den Lern- und Klausuren-Stress zu reden. Egal, ob mit Freunden, Eltern oder anderen Studierenden: Hauptsache nicht allein sein mit den Gedanken und kurz mal dem Lernmarathon entkommen.

5. Körper first - Körper und Geist brauchen regelmäßige Auszeiten. Durch Instagram und Co. zu scrollen ist damit leider nicht gemeint, sondern: kurze Sporteinheiten, gesunde Mahlzeiten - und guter Schlaf. Grund: Nachts wird das Gelernte vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis übertragen und abgespeichert.

Eine Postkarte mit den Lerntipps und einem Kaugummi-Sample werden in der heißen Prüfungsphase bis Ende Februar an den Unis und Hochschulen verteilt. Luis Newton war heute persönlich auf einem Uni-Campus - für eine kurze Lernpause mit EXTRA®.

