Neuer Lifehack für die Konzentration: The Smarter Pencil

Sei schlau und kau! Kaugummi und Stift erstmals vereint

Unterhaching (ots)

Nur mal kurz Nachrichten auf dem Smartphone lesen, durch den Feed scrollen, Mails beantworten - und schon wieder nichts geschafft. Viele Menschen lassen sich bei der Arbeit oder beim Lernen leicht ablenken, wie eine aktuelle Studie* zeigt. Ein echter Killer für die Konzentration. Doch unser Verstand ist durchaus in der Lage, Höchstleistungen zu erbringen, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

The Smarter Pencil: Kaugummi und Stift erstmals vereint

Eine neue Antwort auf die Konzentrations-Bedürfnisse der Deutschen ist The Smarter Pencil. Mit Kaugummi und Stift wird The Smarter Pencil zum genialen Gadget für alle, die sich im Job oder Studium so richtig bereit fühlen wollen. Anstelle eines herkömmlichen Radiergummis befindet sich am Ende des Bleistifts eine Kaugummihalterung, in der das Lieblingskaugummi jederzeit griffbereit und nachfüllbar ist. Immer zur Hand, wenn Konzentration gefragt ist.** Wozu das Ganze?

Mehr Konzentration - Methoden der Deutschen

Termine und To-Dos drängen, offene Mails und Deadlines fordern uns jeden Tag heraus. Acht von zehn Deutschen wünschen sich laut der Studie*, sich besser auf anstehende Aufgaben konzentrieren zu können. Jeder zweite lässt sich von Social Media ablenken. Doch was können wir tun, um bei der Sache zu bleiben, wenn es mit der Konzentration schwierig wird? Die Studie zeigt: So unterschiedlich Menschen sind, so verschieden sind ihre Methoden. Ganz vorn dabei: der Stift. Und als Booster für die eigene Konzentration geben Viele als beliebten Helfer an: das Kaugummikauen.

Übersicht: Best Practice Strategien der Deutschen für mehr Konzentration

Aus dem Fenster schauen 85 % Etwas essen 82 % Einen Stift in der Hand bewegen 79 % Mit den Füßen wippen 71 % Auf einem Blatt kritzeln 65 % Kaugummi kauen 56 %

Die Studie* hat zudem die Tools ermittelt, mit denen sich die Deutschen bereit für die Arbeit, Schule oder Uni fühlen. Unter den Top 3 Utensilien: wieder der Stift. Auffällig ist auch, dass fast jede dritte befragte Person (31 %) das Kaugummi als bewährtes Tool einordnet.

Übersicht: Die Top 3 Tools der Deutschen, um sich bereit zu fühlen

Etwas zu trinken 80 % Smartphone 75 % Stift 62 %

Abseits der bewussten Wahl an Tools, ertappt sich jede dritte befragte Person in konzentrierten Phasen sogar dabei, auf einem Stift herumzukauen. Und The Smarter Pencil macht aus der verbreiteten Gewohnheit des Stifteknabberns endlich etwas Produktives. Wir sagen: Sei schlau und kau. Und natürlich: Viel Erfolg im Job, in der Uni oder beim Lernen für den nächsten Test!

* Mars Wrigley, Work & Study Survey 2023. Repräsentative Online-Befragung mit 1.000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren, durchgeführt von Appinio im Auftrag von Mars Wrigley Deutschland.

** Bitte beachten: Der Stift ist aktuell nicht käuflich zu erwerben

Weitere Informationen wie das Kampagnenvideo, die Studienergebnisse (inkl. Gen Z Daten) und Bildmaterial können Sie unter folgendem Link herunterladen: Presse- & Bildmaterial

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Über Mars

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen Freude bereiten.

