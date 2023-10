Mars GmbH

Kaugummi kauen für ein strahlendes Lächeln

Berlin (ots)

Für frische Momente zwischendurch, zur Zahnpflege to go und für ein schönes Lächeln schwört Stefanie Giesinger auf EXTRA Professional Kaugummi.

Ein kleines Lächeln kann einen großen Unterschied machen - und verschönert vielen den Tag. In einer aktuellen Umfrage[1] antworteten 50 Prozent der Teilnehmenden auf die Frage, was ihnen ein gutes Gefühl gibt: "Wenn mich jemand anlächelt". Ein ehrliches, offenes Lächeln hat einen enormen Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden. Es hebt die Laune, schafft Sympathie und verbindet Menschen ohne Worte.

"Wenn mich jemand anlächelt, gibt mir das ganz viel positive Energie", bestätigt EXTRA Kaugummi Markenbotschafterin Stefanie Giesinger, die das Lächeln gern zurückgibt. Als gefragtes Model, Unternehmerin und Influencerin ist sie viel unterwegs, teilt ihre Expertise in Sachen Fashion, Beauty und Lifestyle mit Millionen. Zuckerfreier Kaugummi ist ihr täglicher Begleiter, der ihr ein gepflegtes Gefühl und Sicherheit gibt. "Es ist mir wichtig, dass die Zähne nach dem Essen sauber sind und ich meinen Atem erfrische."

Nach Mahlzeiten und dem Genuss von zucker- und säurehaltigen Getränken regt das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi den Speichelfluss an, neutralisiert Plaquesäuren, reduziert den Zahnbelag und schützt somit den Zahnschmelz vor Karies. Der gesteigerte Speichelfluss kann auch dazu beitragen, das natürliche Weiß der Zähne zu erhalten, indem er oberflächliche Ablagerungen und Verfärbungen von Tee, Kaffee, Wein, einigen Obst- und Gemüsesorten, Gewürzen sowie Nikotin entfernt.

Jedes Lächeln ist perfekt!

Laut der neuen Studie fühlten sich 95 Prozent der Teilnehmenden schon mal unter Druck gesetzt - von Celebrities und Influencern, die auf Social Media ihr perfektes Lächeln zeigten. Bei einigen (21 Prozent) geht das so weit, dass sie ihre Zähne nicht auf Fotos zeigen, die sie posten. Wirklich schade! Denn ein authentisches, offenes Lächeln ist immer ein Gewinn. Es macht nicht nur uns selbst, sondern auch andere glücklicher.

Für ein gutes Gefühl und ein strahlendes Lächeln übernimmt zuckerfreier Kaugummi als kleiner Alltagshelfer eine wichtige Rolle. 20 Prozent der Befragten setzen auf spezielle Whitening-Kaugummis - wie Stefanie Giesinger: "EXTRA Professional White reinigt meine Zähne zwischendurch. Er ist für mich die ideale Ergänzung zum täglichen Zähneputzen und hilft mir, mein schönstes Lächeln zu zeigen."

[1] Repräsentative Umfrage von perspectus global im Auftrag von Mars Wrigley mit 1.000 Teilnehmenden in Deutschland, August 2023

