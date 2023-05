FM Consulting GmbH

FM Consulting GmbH wächst weiter: Marketingagentur sucht neue Mitarbeiter

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die FM Consulting GmbH, eine Marketingagentur mit Sitz in Hannover, nimmt neue Dimensionen an: Wie die Geschäftsführung mitteilte, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter gesucht, die gemeinsam mit der Agentur wachsen möchten. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen aktuell in Kooperation mit der Ströer Media Deutschland GmbH überall in Hannover Werbedisplays zur Personalakquise platziert. Verstärkung benötigt die Agentur vor allem in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Backoffice. Besonders gefragt sind außerdem Performance Marketing Manager, Vertriebsmitarbeiter und Junior-Online-Marketing-Manager. Die Stellen sind ab sofort verfügbar. Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen, sich bei der FM Consulting GmbH zu bewerben.

Gründer und Geschäftsführer Max Grinda: "Das deutsche Pflegesystem stößt zunehmend an seine Grenzen. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe warnt angesichts des aktuellen Fachkräftemangels vor dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Personalverantwortliche in Pflegeeinrichtungen tragen in diesem Zusammenhang eine große Verantwortung. Sie benötigen dringend neue Mitarbeiter, doch der Bewerbermarkt scheint wie leergefegt. Entsprechend nimmt das Interesse an unserem Angebot in rasantem Tempo zu. Um der hohen Nachfrage auch in Zukunft gerecht werden zu können, möchten wir unser Team nun zeitnah weiter ausbauen."

Die FM Consulting GmbH gehört zu den führenden Marketingagenturen, die Pflegeunternehmen bundesweit dabei helfen, dem Fachkräftemangel zu trotzen und qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Max Grinda und sein Team wissen genau, wie es Pflegebetrieben gelingt, sich mithilfe digitaler Werbemaßnahmen als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu platzieren. Durch ihre Herangehensweise finden sie deutlich mehr qualifizierte Fachkräfte, als es mithilfe traditioneller Recruiting-Methoden möglich ist.

Neue Mitarbeiter dürfen sich auf einen sicheren Arbeitsplatz und über 300 Mitarbeiterbenefits freuen - darunter zahlreiche Firmenrabatte und Kooperationen, ein jährliches Gesundheitsbudget von 900 Euro, das individuell für zahlreiche Leistungen, wie Brillen oder Massagen eingesetzt werden kann, sowie finanzielle Zuschüsse und Sachprämien. Das über 200 Quadratmeter große Penthouse-Office der Agentur, das sogar über eine eigene Dachterrasse verfügt, befindet sich zentral in einer der besten Lagen in Hannover.

"Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: So wurden wir sowohl 2022 als auch 2023 als TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet. Neue Mitarbeiter erwarten bei uns viele interessante Einblicke in die Bereiche Vertrieb, Marketing und Backoffice. Durch unser internes Schulungssystem bekommen neue Arbeitnehmer die Sicherheit, die sie benötigen, um ihrer Arbeit optimal nachzugehen. Unsere ausgezeichneten Ausbildungsprozesse bringen neues Personal innerhalb weniger Wochen auf Flughöhe. Unsere Vision ist es, unser Angebot für unsere Kunden stetig weiter zu verbessern - und so auch weiterhin als Marktführer wahrgenommen zu werden", so Max Grinda.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.fm-recruiting.de/

Original-Content von: FM Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell