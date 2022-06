FM Consulting GmbH

FM Recruiting bezieht neue Firmenzentrale in Hannover: Platz für zehn weitere Mitarbeiter

Burgdorf (ots)

FM Recruiting, ein Unternehmen der FM Consulting GmbH mit derzeitigem Sitz in Burgdorf bei Hannover, eröffnet zum 01. Juli einen neuen Standort, wie die Geschäftsführer Felix Hahnewald und Max Grinda mitteilten. Das Office befindet sich in der Vahrenwalder Str. 255 in Hannover und bietet Platz für zehn neue Mitarbeiter.

Geschäftsführer Felix Hahnewald: "Schon jetzt betreuen wir deutschlandweit mehr als 130 Kunden. Da immer mehr Pflegeunternehmen die Chancen von Social-Media-Recruiting erkennen, steigt die Nachfrage nach unserem Angebot enorm. Um diesem Andrang gerecht werden zu können, war der Umzug in ein größeres Büro dringend notwendig. Damit haben wir nun ausreichend Platz für neue Mitarbeiter."

Dank der zentralen Lage in Hannover verfügt das neue Büro über eine hervorragende Anbindung. Zudem bietet es mit einer Größe von über 200 Quadratmetern Raum für weitere Arbeitsplätze, die zeitnah mit motivierten Mitarbeitern gefüllt werden sollen. Besonders gefragt sind Webdesigner, Marketingassistenten, Mediendesigner und Online-Marketing-Manager. Zudem sucht das Unternehmen Kundenberater und Vertriebsmitarbeiter sowie tatkräftige Unterstützung im Backoffice.

"Wir möchten auch in den nächsten Jahren weiterhin wachsen und zum Marktführer aufsteigen. So ist es unser Ziel, Pflegebetriebe aus ganz Deutschland als besten Arbeitgeber ihrer Region zu positionieren und sie unabhängig vom Fachkräftemangel gezielt mit ausgebildeten Pflegekräften zusammenzubringen", erklärt Max Grinda.

Über FM Recruiting:

Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von FM Recruiting - https://fm-recruiting.de/. Mit ihrer Agentur unterstützen sie Pflegeunternehmen dabei, dem sich zuspitzenden Mangel an Fachkräften zu trotzen und mehr qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Mit ihrer 4S-Methode erhalten ihre Kunden planbar und zuverlässig mehr Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften aus Ihrer Region, die an einem guten Arbeitgeber interessiert sind. Weitere Informationen unter: https://fm-recruiting.de/

