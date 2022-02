AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag

Andreas Winhart MdL: Die Corona-Maßnahmen müssen sofort aufgehoben werden! - Lauterbach hat eventuelle Lockerungen "in einigen Wochen" angedeutet

München (ots)

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat Lockerungen "in einigen Wochen" in Aussicht gestellt. Bei Bild TV sagte er am Sonntag: "Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden." Zum jetzigen Zeitpunkt halte er Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen jedoch für "verrückt".

Der Parlamentarische Geschäftsführer und gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Winhart, äußert sich dazu wie folgt:

"Ausgerechnet Corona-Fanatiker Lauterbach - neben Söder einer der obersten Anhänger schärfster 'Maßnahmen' - deutet Lockerungen an. Aber es handelt sich nur um eine Nebelkerze. Lauterbach will die Bürger ein wenig beschwichtigen, die längst genug von den sinnlosen und willkürlichen Maßnahmen haben. Die Umfrage-Werte der Ampel sind abgestürzt. Also rudert Lauterbach ein wenig zurück und verschiebt die Frage auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz: Man könnte dort vielleicht 'über Lockerungen diskutieren'.

Nein, Herr Lauterbach, jetzt sollte nicht mehr nur diskutiert werden! Und die Bürger wollen auch keine bloßen Lockerungen mehr, sondern ein Ende des Corona-Ausnahmezustands!

Schon vor einem Jahr hat die EU-Gesundheitsbehörde ECDC klargestellt, dass FFP2-Masken keinen relevanten Nutzen bei der Bekämpfung der 'Pandemie' haben. Trotzdem sind sie in Bayern noch überall im öffentlichen Leben vorgeschrieben. Und aktuelle Statistiken aus Groß-Britannien zeigen, dass sich Corona dank der milden Omikron-Variante einer gewöhnlichen Grippe angleicht. Das ist kein Grund mehr für Einschränkungen der Bürgerrechte!

Als AfD fordern wir daher, dem Beispiel anderer Länder zu folgen und alle Corona-Maßnahmen unverzüglich aufzuheben!"

