Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke

Ein Bus für die Sternenbrücke

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am Montag, dem 20. April 2026, wurde dem Hamburger Kinder- und Jugendhospiz um 10 Uhr ein gebrandeter Sternenbrücken-Bus von Vertreter*innen der Hamburger Hochbahn AG übergeben - ein feierlicher und besonderer Moment, der viele Herzen berührte.

Dank der großartigen Unterstützung der Hamburger Hochbahn AG fährt ab sofort ein ganz besonderer Linienbus durch Hamburg. Zahlreiche Gäste des Kinder- und Jugendhospizes Sternenbrücke wirkten daran mit, indem sie persönliche Worte und Zeichnungen, die sie mit der Sternenbrücke verbinden, beisteuerten. "Dass unsere Zeichnung in das Design übernommen wurde, freut uns ungemein. Die Sternenbrücke ist und bleibt ein "Herzensort" für uns, und das kann nun jede Hamburgerin und jeder Hamburger lesen.", freute sich Angela Brandt-Migge, die 2011 ihren Sohn in der Sternenbrücke verlor.

Saskia Heidenberger, Vorständin für Personal & Soziales der HOCHBAHN, betont:

"Die Sternenbrücke gibt Familien in einer der schwersten Lebenssituationen einen geschützten Raum - mit Fürsorge und echter Menschlichkeit. Uns war es wichtig, nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern auch Aufmerksamkeit zu schaffen. Mit der Busbeklebung bringen wir das Thema mitten in die Stadt - nahbar und mit Respekt."

Ein gemeinsames Projekt für Sichtbarkeit, das sowohl auf die Angebote der Sternenbrücke aufmerksam macht als auch auf deren Bedeutung für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern. Die HOCHBAHN setzt den Bus regulär im Linienbetrieb ein, sodass er künftig im gesamten Hamburger Stadtgebiet zu sehen sein wird.

Übergeben wurde zudem eine Spende in Höhe von 16.734,67 Euro, die Ergebnis verschiedener Aktionen und Initiativen des Betriebsrates und der Belegschaft war.

"Dass uns die HOCHBAHN nicht nur finanziell und tatkräftig unterstützt, sondern uns auch mit einem eigens für und gemeinsam mit der Sternenbrücke gestalteten Bus beschenkt, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und macht uns sehr glücklich", betonte Christiane Schüddekopf, Vorständin der Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke. "Besonders freuen wir uns auch darüber, dass so viele unserer Gäste an der Gestaltung beteiligt waren. Der Bus trägt nun ihre Worte und ihre Gedanken in die Stadt - und steht damit für Verbundenheit, Anteilnahme und die wichtige gesellschaftliche, soziale und familiäre Bedeutung der Kinderhospizarbeit."

Bei der Übergabe des Busses herrschte beste Stimmung. Zahlreiche Gäste sowie Mitarbeitende des Hospizes nahmen an dem Termin teil, bei dem Volker Netz den farbenfrohen Bus auf das Gelände der Sternenbrücke fuhr. Das Besondere: Netz ist hauptberuflich Busfahrer bei der HOCHBAHN und engagiert sich seit Kurzem zusätzlich ehrenamtlich für die Sternenbrücke. "Beruf und Ehrenamt bei diesem Anlass miteinander verbinden zu können, war für mich ein persönliches Highlight", so Netz. Auch für das Team der Sternenbrücke stellt der Besuch der HOCHBAHN-Mitarbeitenden einen besonderen Moment und ihre Unterstützung eine wertvolle Bereicherung dar.

Abgebildete Personen (v.l.n.r.):

Christiane Schüddekopf, Vorständin Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Helke Krüsemann, Referentin Ideenmanagement HOCHBAHN

Volker Netz, Busfahrer bei der HOCHBAHN und selbst ehrenamtlich bei der Sternenbrücke aktiv

Silke Kobow, Betriebsrat HOCHBAHN

Frank Klisch, Betriebsrat HOCHBAHN

Peter Welsch, Betriebsrat HOCHBAHN

Saskia Heidenberger, Arbeitsdirektorin und Personalvorständin HOCHBAHN

Marlies Schneider-Polich, Betriebsrat HOCHBAHN

Lisa Kirchhoff, Vorstandsreferentin HOCHBAHN

Laura Meding, Öffentlichkeitsarbeit Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Seit Mai 2003 hilft das Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu einem Alter von 27 Jahren, einen würdevollen Weg bis zu ihrem Tod gehen zu können. Die erkrankten jungen Menschen und ihre An- und Zugehörigen werden nicht nur in der letzten Lebensphase, sondern auch auf dem oft über viele Jahre andauernden Krankheitsweg im Rahmen von Entlastungsaufenthalten sorgsam begleitet. Auch nach dem Verlust steht die Sternenbrücke den Familien in ihrer Trauer weiter zur Seite.

Weitere Informationen unter www.sternenbruecke.de

Original-Content von: Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke, übermittelt durch news aktuell