Choco beseitigt mit KI Digitalisierungshindernisse für Food-Service-Industrie

Bis zu 100-mal mehr Bestellungen und vollständig digitalisierte Prozesse im Gastronomie-Großhandel in nur zwei Wochen

Choco KI als Lösung gegen den Mehrwertsteuerschock

Choco KI ersetzt Anrufbeantworter- und E-Mail-Bestellungen und bringt Bestellungen direkt in die Warenwirtschaftssysteme der Händler

Choco KI ermöglicht Händlern die Abwicklung von bis zu 100-mal mehr Bestellungen als im konventionellen Bestellprozess

Bestellungen werden in Echtzeit automatisiert verarbeitet

Über 500.000 Bestellungen über Choco pro Monat

Digitalisierungsprozesse in der Foodservice-Industrie scheitern oft an scheinbar komplizierten Abläufen und damit an der Angst der Nutzer, Fehler zu machen. Was für den Entwickler völlig logisch erscheint, ist für den Nutzer oft verwirrend. Gleichzeitig wächst der Druck in der Branche: Mehrwertsteuer von 19 Prozent, immer höhere Kosten, Personalmangel und wachsende Kundenansprüche machen eine Effizienzsteigerung für viele Betriebe unbedingt notwendig. An dieser Stelle setzt jetzt einmal mehr das Food-Tech-Unternehmen Choco an und treibt die Digitalisierung der Industrie mit neuer Technologie voran: Choco KI leistet das, was viele Betriebe - vor allem Großhändler - bisher bei digitalen Angeboten vermisst haben: keine Anpassungen des Bestellprozesses auf Kundenseite, aber dennoch ein vollständig digitalisierter und damit skalierbarer Prozess mit weniger Fehlern.

Choco KI digitalisiert alle Bestellungen eines Lieferanten innerhalb von zwei Wochen. Eingehende Anrufbeantworter- und E-Mail-Bestellungen werden mittels KI in digitale Bestellungen umgewandelt und in Echtzeit in das bestehende Warenwirtschaftssystem des Lieferanten eingespeist. Dadurch können bis zu 100-mal mehr Bestellungen pro Stunde bearbeitet werden - ohne zusätzlichen Personalbedarf.

Choco KI löst zentrales Problem der Handelsindustrie

Mit der Choco KI können Lieferanten in nur zwei Wochen auf ein komplett digitales und günstiges Setup umstellen. Dies hat bisher Jahre gedauert. Die Choco KI wird damit zur Lösung gegen den hohen Kostendruck, den Gastronomen und Lieferanten durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 % ab 2024 erleben werden.

"Die Choco KI ist für die gesamte Branche ein echter Gamechanger, der ein neues Kapitel für optimierte Abläufe und höhere Einnahmen schreibt. Zum ersten Mal können Lieferanten alle ihre Bestellungen zentralisieren. Das macht den Lieferanten im Bestellprozess nicht nur wesentlich unabhängiger von Personalengpässen, sondern spart auf allen Seiten Kosten und hilft auch, Lebensmittelverschwendung deutlich zu reduzieren", sagt Daniel Khachab, CEO und Gründer von Choco.

Khachab prognostiziert, dass Gastronomen zunehmend den Kostendruck an ihre Lieferanten weitergeben werden.

Der Arbeitskräftemangel und eine herausfordernde Auftragslage haben die Lebensmittel- und Handelsindustrie in den letzten Jahren geprägt. Und die Aussichten sind nicht gerade rosig: Bis 2035 könnten 1,95 Millionen Stellen im Handel unbesetzt bleiben.[1] Gleichzeitig läuft die Digitalisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Gastronomie und Großhandel noch sehr schleppend. Gründe dafür liegen zum einen darin, dass Entscheider oft keine klaren Anwendungsvorteile sehen, und zum anderen darin, dass sie von langen Implementierungszeiten und komplizierten Abläufen abgeschreckt werden[i] - die Hürden sind einfach zu groß. Grund genug, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen und so die Handelsindustrie mit intelligenten Technologien fit für die Zukunft zu machen. Denn aktuell setzen noch viele Händler auf die manuelle Auftragseingabe, sind damit aber oft nicht in der Lage, bspw. Bestellungen außerhalb ihrer regulären Geschäftszeiten zu bearbeiten, oder sie sind auf Mitarbeitende angewiesen, die Bestellungen aufnehmen und ins System einpflegen. Bestellungen via E-Mail, Anrufbeantworter oder Sprachnachricht werden mit Choco KI ab sofort automatisch in das bestehende ERP-System des Händlers integriert. Anschließend erhalten sowohl Gastronom/Besteller als auch Händler/Lieferant in Echtzeit eine Bestätigung der Bestellung.

Und Choco KI löst noch eine weitere Herausforderung der Lebensmittelindustrie: Die manuelle Auftragsverarbeitung führt viel zu oft zu falschen Bestellungen bzw. Lieferungen, die nicht verarbeitet und weggeworfen werden. Choco KI minimiert menschliche Fehler durch die automatisierte Auftragsverarbeitung. Dabei kann das System sukzessive auch verschiedene Spracheigenheiten, Sprachen und Akzente der Besteller lernen. Die Choco KI kann diese bereits besser als ein Mensch verstehen. So wird je nach Bestellhistorie das genuschelte "Mate" nach wenigen Vorgängen bereits als Tomate erkannt und nicht als "Mate-Tee".

Aktuell werden über 500.000 Bestellungen monatlich über Choco bearbeitet. Die Integration von Choco KI wird einen großen Beitrag zur Automatisierung und Effizienzsteigerung im Bestellmanagement leisten und Lebensmittelverschwendung in der Industrie minimieren.

Ein Erklärvideo finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=PdyP88nWXRI.

Über Choco

Choco ist ein Unternehmen, das Gastronom:innen und deren Lieferant:innen auf einer gemeinsamen digitalen Plattform miteinander verbindet. Waren zu bestellen wird dadurch so einfach, wie eine Chatnachricht zu schreiben. Durch die Optimierung der Einkaufsprozesse können Kund:innen Zeit, Geld und Lebensmittel sparen. Gegründet wurde Choco von den Serial-Entrepreneuren Daniel Khachab und Julian Hammer. Seit der Gründung 2018 ist das Unternehmen schnell gewachsen und heute aktiv in Märkten wie den USA, Deutschland, Frankreich, UK, Spanien, Österreich, Großbritannien und Belgien. Monatlich werden über 500.000 Bestellungen via Choco getätigt. Im Februar 2022 betrug der Gesamtwert der über Choco gehandelten Waren mehr als 1,17 Milliarden Euro. Im April 2022 stieg Choco mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-$ in die Riege der Einhörner auf.

[1] Studie "Fachkräftemangel im Handel und der Konsumgüterindustrie", PwC 2022.

[i] Studie zu künstlicher Intelligenz im Handel, HDE und Safaric Consulting.

