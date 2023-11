Choco

Digitale All-in-One-Plattform für den Handel: Choco erzielt die 500.000 Bestellungen pro Monat

Choco verzeichnet erstmals 500.000 Bestellungen pro Monat

All-in-One-Plattform digitalisiert Bestellvorgänge für den Handel

Wachstum durch innovative Tools

Choco zeigt Bedarf an Digitalisierung in der Branche auf

Das Food-Tech-Unternehmen Choco knackt erstmals international die 500.000 Bestellungen im Monat. Damit unterstreicht das Unternehmen sein schnelles Wachstum und baut seine Stellung als eine der führenden Bestellplattformen für Gastronomen und Lieferanten aus.

"Das Erreichen der 500.000 Bestellungen monatlich ist für uns ein bedeutender Schritt. Die Zahl unterstreicht noch einmal unsere Führungsrolle im Bestellmanagement für Lebensmittel", erklärt Daniel Khachab, CEO und Gründer von Choco. "Wir haben das Ziel, den Bestellprozess zu digitalisieren und ihn damit einfacher und effizienter zu machen. Dafür arbeiten wir kontinuierlich an neuen Innovationen und Tools, um unsere Kunden im Arbeitsalltag bestmöglich zu unterstützen."

Choco ermöglicht die Digitalisierung des gesamten Bestellablaufs zwischen Gastronomen und Lieferanten. Eine Bestellung wird damit so einfach wie das Schreiben einer Chatnachricht. Damit erhöht Choco die Effizienz der Unternehmen und spart ihnen Zeit und Geld. Zudem werden Fehlbestellungen eliminiert und die Lebensmittelverschwendung auf Handelsebene reduziert - nicht zuletzt das große Ziel von Choco.

Das Wachstum von Choco ist vor allem auf die Optimierung digitaler Schnittstellen und die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit zurückzuführen. Infolgedessen konnte das Unternehmen schnell skalieren.

Choco entwickelt aktiv immer neue Tools für Lieferanten und Gastronomen. Vor Kurzem launchte Choco ein Marketing-Tool, das es Lieferanten ermöglicht, ihren Abverkauf zu steigern und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Die Kunden werden durch eine Push-Benachrichtigung individuell angesprochen. Der Lieferant hat die Möglichkeit, bestimmte Produkte ergänzend anzubieten oder auch Produkte, deren MHD demnächst abläuft, zu einem geringeren Preis zu verkaufen.

Mit dem Erreichen der 500.000 Bestellungen pro Monat bestätigt Choco den Bedarf an Digitalisierung in der Lebensmittelbranche.

Über Choco

Choco ist ein Unternehmen, das Gastronom:innen und deren Lieferant:innen auf einer gemeinsamen digitalen Plattform miteinander verbindet. Waren zu bestellen wird dadurch so einfach, wie eine Chatnachricht zu schreiben. Durch die Optimierung der Einkaufsprozesse können Kund:innen Zeit, Geld und Lebensmittel sparen. Gegründet wurde Choco von den Serial-Entrepreneuren Daniel Khachab und Julian Hammer. Seit der Gründung 2018 ist das Unternehmen schnell gewachsen und heute aktiv in Märkten wie den USA, Deutschland, Frankreich, UK, Spanien, Österreich, Großbritannien und Belgien. Im Februar 2022 betrug der Gesamtwert der über Choco gehandelten Waren mehr als 1,17 Milliarden Euro. Im April 2022 stieg Choco mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-$ in die Riege der Einhörner auf.

