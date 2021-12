GEO WILD

Ab 16. Dezember: GEO WILD auf RTL+ abrufbar

Wir wachsen weiter: GEO WILD startet mit atemberaubenden Dokumentationen für echte Wildlife-Fans auf RTL+

Pünktlich zum 4. Advent startet GEO WILD am 16. Dezember 2021 auch auf RTL+. GEO WILD ist das neue deutsche SVoD-Angebot für hochkarätige Naturdokumentationen bei RTL Deutschland, ist ebenfalls im Kabelnetz bei Vodafone verfügbar und weitere Verbreitungen sind geplant. Mit dem Start auf RTL+ wächst GEO WILD weiter und RTL+ baut seine Programmvielfalt mit vertiefenden, bildgewaltigen und hochwertigen Natur- und Tierdokumentationen deutlich aus. Passend zur Weihnachtszeit können sich jetzt endlich auch RTL+ Nutzerinnen und Nutzer auf packende Wildnis- & Natur-Inhalte für die ganze Familie freuen.

Abrufbar auf RTL+ sind zum Beispiel die beeindruckende Doku "Die wunderliche Welt von Madagaskar" (1 Folge, gleich zum Start), das Naturdrama und Löwinnen-Porträt aus dem Kruger-Nationalpark "Malika: Die Königin der Löwen" (2 Folgen, Release: 1.1.2022, dt. Erzählstimme: Katja Riemann) oder die epische Dokuserie von preisgekrönten Filmemachern "Das Great Barrier Reef - Schatzkiste der Natur" (4 Folgen, Release: 1.1.2022).

Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel bei RTL Deutschland: "Unser neues Angebot GEO WILD ist im Oktober erfolgreich gestartet; nun wollen wir Wildlife in allen Farben der Natur noch mehr Menschen zugänglich machen. Dafür bauen wir unser vielfältiges GEO WILD-Portfolio weiter aus und präsentieren atemberaubende Natur- und Tier-Dokus - darunter viele Deutschland-Premieren - nun auch in der RTL+ Entertainment-Welt."

Frank Thomsen, GEO-Publisher bei Gruner + Jahr: "Wir freuen uns, dass GEO WILD jetzt auch auf RTL+ zu sehen ist. Das stärkt die Marke GEO weiter, mit der wir schon heute in allen Kanälen, ob Print, TV, Audio oder Digital, ein breites Publikum mit herausragendem Wissenschaftsjournalismus ansprechen und noch viel mehr vorhaben."

GEO WILD ist Spin-Off des bereits im Jahr 2014 von RTL Deutschland und dem Gruner + Jahr-Magazin GEO gegründeten erfolgreichen Pay-TV-Dokumentationskanals GEO TELEVISION und ergänzt das Angebot. Neben hochkarätigen Natur-Dokumentationen werden packende, einfühlsame und facettenreiche Geschichten über unsere Tierwelt erzählt. GEO WILD richtet sich nicht zuletzt an Familien und Kinder, will unterhalten und Wissen vermitteln. Die Inhalte entstehen in Zusammenarbeit mit der GEO-Redaktion.

GEO WILD auf RTL+ finden Sie hier

Darüber hinaus steht GEO WILD auch bei ntv ab 2022 auf dem Programm: Ab Januar präsentiert ntv in hochwertigen Dokumentationen am Samstagabend jeweils vier Folgen originäres Programm aus der Welt der Wildnis und Natur. Ergänzt wird der Abend um ein exklusives einstündiges Free TV-Fenster um 22:00 Uhr, in dem die besten Natur- und Wildlife-Themen von GEO WILD wie "Wildes Nordamerika" ihr Zuhause finden.

Über RTL+:

RTL+ ist mit aktuell 2,4 Millionen zahlenden Nutzer:innen und monatlich bis zu 7 Mio. Unique User:innen das mit Abstand führende deutsche Entertainment-Angebot im Streaming-Markt. Mit über 50.000 Programmstunden verschiedener Genres bietet RTL+ das größte Entertainmentpaket. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Premium-Kund:innen von RTL+ können auf ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten zugreifen: von und für RTL+ produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und hochkarätige, preisgekrönte Fiction-Formate. Darüber hinaus umfasst RTL+ ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Lizenzserien, Livesport, einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich sowie zahlreiche TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios. Das Angebot von RTL+ besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium Duo-Bereich (7,99 EUR). Die RTL+ Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.

Im ersten Halbjahr 2022 wird RTL+ zum ersten allumfassenden Medien-Abo in Deutschland weiterentwickelt. Abonnenten erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts, eine gut gefüllte Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften. Das Motto: mehr sehen, mehr hören, mehr lesen.

