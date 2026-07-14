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Amazon Prime Day 2026: Tineco baut globale Führungsposition weiter aus

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Neuss (ots)

Tineco, ein weltweit führender Innovator im Bereich intelligenter Bodenpflege, hat seine führende Position im Markt für Nass- und Trockensauger beim Amazon Prime Day 2026 weiter ausgebaut. Die Nass- und Trockensauger belegten auf Amazon in den USA, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada jeweils den 1. Platz ihrer Kategorie.* Dieses Ergebnis spiegelt die weltweit steigende Nachfrage nach intelligenten, leistungsstarken Reinigungslösungen wider und unterstreicht Tinecos Rolle als Innovationstreiber in der modernen Bodenpflege.

Der Erfolg beim Prime Day folgt auf einen weiteren wichtigen Meilenstein Anfang dieses Jahres: Euromonitor International zeichnete Tineco bereits zum vierten Mal in Folge als weltweit führende Marke für Haushalts-Nass- und Trockensauger aus.** Gemeinsam verdeutlichen diese Erfolge das anhaltende Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Tinecos starke Position als Innovationsführer und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der gesamten Kategorie.

Besonders auf Amazon Deutschland stießen Tinecos intelligente Reinigungslösungen während des Prime Day auf großes Interesse. Zu den beliebtesten Modellen gehörte der FLOOR ONE S9 Artist, der elegantes Design und intelligente Reinigungstechnologien zu einem besonders komfortablen Reinigungserlebnis verbindet. Ebenfalls stark nachgefragt waren der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra sowie der FLOOR ONE STRETCH S6, deren 180°-Lay-Flat-Design die Reinigung unter Möbeln und an schwer zugänglichen Stellen deutlich erleichtert, ohne Abstriche bei der Reinigungsleistung zu machen.

Großen Zuspruch erhielt außerdem der PURE ONE STATION 5 Pro, dessen All-in-One-Station Entleerung, Aufladen und Wartung weitgehend automatisiert und dadurch den Reinigungsalltag spürbar vereinfacht. Auch der CARPET ONE Cruiser überzeugte viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer effizienten und komfortablen Tiefenreinigung von Teppichen. Gemeinsam stehen diese Produkte für Tinecos Anspruch, technologische Innovation konsequent an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer auszurichten und intelligente Lösungen zu entwickeln, die den Alltag nachhaltig erleichtern.

Als Pionier der Kategorie der Nass- und Trockensauger treibt Tineco die Weiterentwicklung intelligenter Bodenpflege seit Jahren konsequent voran. Mit einem klaren Fokus auf Forschung, technologische Innovation und die Bedürfnisse der Verbraucher entwickelt das Unternehmen Lösungen, die alltägliche Reinigungsherausforderungen effektiv adressieren und die Zukunft der Bodenpflege aktiv mitgestalten.

Auch künftig wird Tineco intelligente Bodenpflege durch wegweisende Technologien und nutzerorientierte Innovationen weiterentwickeln - mit dem Ziel, Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit noch intelligentere und komfortablere Reinigungslösungen zu bieten und die nächste Generation moderner Bodenpflege zu gestalten.

* Quelle: Interne Verkaufsdaten von Tineco. Tineco behält sich das Recht der endgültigen Interpretation der Daten vor.

** Quelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; gemessen am weltweiten Einzelhandelsabsatz (Stückzahl) der Marke im Segment Haushalts-Nass- und Trockensauger in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025. Haushalts-Nass- und Trockensauger sind Haushaltsreinigungsgeräte, die sauberes Wasser (oder Reinigungslösung) auf Hartböden ausbringen und anschließend Schmutzwasser sowie Schmutzpartikel wieder aufnehmen. Grundlage ist eine im März 2026 abgeschlossene Untersuchung.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

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