INTERHYP AG

20 Jahre Spitzenleistung: Interhyp erneut als "Bester Baufinanzierer" ausgezeichnet

München (ots)

Interhyp setzt sich unter elf Baugeldvermittlern durch

Erneut Bestnote für Beratung

Auch bei Service und Anschlussfinanzierung unter den Top-Anbietern

Interhyp, eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland, ist zum 20. Mal in Folge vom Wirtschaftsmagazin EURuro als "Bester Baufinanzierer" ausgezeichnet worden. In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut SWI Finance wurden insgesamt 26 Anbieter einem dreistufigen Testverfahren unterzogen.

"Zwanzig Jahre in Folge an der Spitze - das ist ein echtes Ausrufezeichen in einem hart umkämpften Markt", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Diese Auszeichnung ist das Ergebnis einer starken Teamleistung. Unsere Kolleginnen und Kollegen geben jeden Tag ihr Bestes und stehen unseren Kundinnen und Kunden mit Herz, Fachwissen und echter Leidenschaft zur Seite. Dass wir auch in diesem Jahr wieder als 'Bester Baufinanzierer' ausgezeichnet wurden, macht mich stolz. Und es motiviert uns, unseren erfolgreichen Weg weiterzugehen: Mit innovativen Lösungen, digitaler Stärke und einer Beratung, die den Unterschied macht."

Im Rahmen der Untersuchung wurden zunächst Konditionen für verschiedene Kundenkonstellationen verglichen. Anschließend prüften die Tester, wie individuell Anbieter auf Kundenwünsche eingehen und bewerteten schließlich die Servicequalität anhand von Testanrufen und Internetrecherchen. Neu in diesem Jahr: Auch Angebote zur Anschlussfinanzierung sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) flossen in die Bewertung ein.

Interhyp überzeugte erneut mit exzellenter Beratung und belegte wie im Vorjahr den Spitzenplatz unter den Vermittlern von Baufinanzierungskrediten. In den Bereichen Service und Anschlussfinanzierung zählt Interhyp ebenfalls zu den Top-Unternehmen der Branche.

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Original-Content von: INTERHYP AG, übermittelt durch news aktuell