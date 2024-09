Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Tee bestätigt seinen guten Ruf. Deutsche Tee-Hersteller positiv gestimmt.

Hamburg (ots)

Ein stabiles Hoch beim Absatz, steigende Umsätze trotz leichtem Konsumrückgang und neue Produktideen, die neue Zielgruppen auf den Geschmack bringen. Im gerade erschienen Tee Report 2024 mit dem Titel "Tee tut gut und Gutes." zieht der Deutsche Tee & Kräutertee Verband auf 30 Seiten eine weitgehend positive Bilanz für das vergangene Jahr. Tee, Kräuter- und Früchtetees haben sich als gesunde und natürliche Lebens- und Genussmittel bei uns etabliert. Aus Sicht der Tee-Branche kann die Entwicklung so weitergehen - mit Tee, der erschwinglich bleibt, Freude macht und neue Trends setzt.

Milliardenfache Tee-Momente

Insgesamt 68,2 Liter Tee wurde in Deutschland 2023 pro Kopf konsumiert, davon 40,5 Liter Kräuter- und Früchtetee sowie 27,7 Liter Grün- und Schwarztee. Umgerechnet waren das 47,5 Milliarden Tee-Momente, die sich deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher über das Jahr gegönnt haben. Dass der Gesamtabsatz trotz eines ungewöhnlich milden Herbst 2023 lediglich um 1,3 % zum Vorjahr sank, sehen die Tee-Unternehmen als weiteres Indiz für eine starke Performance. Auch wenn die Preissensibilität infolge der Inflation stieg, nahm der Verkauf von Bio-Tees nur um 0,1 Prozentpunkte ab. Mit 15,5 % aller verkauften Tees lag der Bioanteil immer noch mehr als doppelt so hoch, wie der durchschnittliche Anteil aller Bio-Lebensmittel.

Wachsende Beliebtheit

"Tee hat auch nach der Corona-Pandemie in allen Bevölkerungsgruppen weiter an Akzeptanz gewonnen. Die hohe und verlässliche Qualität der deutschen Erzeugnisse wird dabei genauso geschätzt, wie die große Angebotsvielfalt, die Lebensmittelmärkte, Discounter, Drogeriemärkte und Fachgeschäfte bereithalten", fasst Frank Schübel als Vorsitzender des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands das vergangene Jahr zusammen. Mit Tee aus neuen Ursprungsländer und innovativen Produktideen wie Functional oder Cold Brew Teas weiten die Hersteller ihr Angebot kontinuierlich aus. Dabei haben sich speziell Cold Brew Teas - also spezielle Tees, die sich mit kaltem Wasser zubereiten lassen - insbesondere bei jüngeren Zielgruppen als sehr erfolgreich erwiesen. Eiskalt, zuckerfrei und unkompliziert zubereitet, sind sie abwechslungsreiche Durstlöscher im Sommer und bei sportlichen Aktivitäten.

Wie geht es weiter mit Tee?

"Zum Beginn von 2024 war eine konjunkturbedingte Kaufzurückhaltung spürbar, zudem hat das warme Wetter von März bis Juli den Teekonsum etwas ausgebremst", beurteilt Frank Schübel die derzeitige Marktsituation. Trotz dieser Widrigkeiten bleiben die Unternehmen optimistisch und setzen im weiteren Jahresverlauf auf die stetig steigende Teebegeisterung der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten. Den Tee Report 2024 mit Zahlen, Trends und Hintergründen erhalten Sie unter www.teeverband.de im Bereich Presse/Marktzahlen.

