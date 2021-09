Mörth & Mörth GmbH

Kinder: Fit ins neue Schuljahr

Fernitz-Mellach/Graz (ots)

Die Ernährungsplattform FAMVITAL hilft, dass unsere Kinder gestärkt und fit durch den Winter kommen.

In der kalten Jahreszeit wird überall geniest und gehustet. Vor allem in Kindergärten und Schulen verbreiten sich die Viren und Bakterien rasend schnell. Studien zeigen: bis zu zwölf Infekte im Jahr sind bei Kindern normal. Das StartUp FAMVITAL bietet alle Vitamine und Nährstoffe an, die zu einem starken Immunsystem beitragen.

Eine vitaminreiche und gesunde Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Immunsystems. Doch Gemüse und Obst sind bei vielen Kindern längst nicht so beliebt wie Nudeln, Pommes und Pizza. Damit die Kinder in dieser anspruchsvollen Zeit trotzdem ausreichend mit Nährstoffen und Vitaminen versorgt werden, um das Immunsystem zu stärken, hat FAMVITAL das ideale Paket geschnürt. Dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung dadurch nicht ersetzt werden kann, liegt auf der Hand, aber es ist jedenfalls möglich, das Immunsystem auf diese Weise zu unterstützen. Die Experten von FAMVITAL haben dazu bereits einen Magazinbeitrag auf www.famvital.com erstellt, der mit vielen Tipps für eine gesunde, vitaminreiche Jause (https://bit.ly/3zUD2iG) aufwartet.

Darüber hinaus sind die Kinder noch einem weiteren, nicht zu unterschätzenden, Einfluss ausgesetzt: „Abgesehen vom Aspekt der Ansteckungsgefahr, dem wir mit unseren Immunpower-Paketen für verschiedene Altersklassen entgegenwirken, gibt es den – besonders in den letzten eineinhalb Jahren enorm wichtig gewordenen – Faktor der psychischen Belastung für die Kinder, aber auch hier kann man als Eltern gut entgegenwirken, zum Beispiel mit dem Wirkstoffpaket „Für schlaue Köpfe“, erzählt Silvia Mörth, Produktmanagerin von FAMVITAL und selbst Mutter zweier schulpflichtiger Töchter.

Influenza und Co. – Darum ist das Immunsystem so wichtig

Wegen ihrer überwiegend „naiven“ Einstellung zu Krankheiten stecken sich Kinder besonders häufig bei ihren Freunden in der Schule oder im Kindergarten an, da während des Unterrichtes bzw. während dem Spielen kaum auf einen Abstand geachtet wird. Daher verbreitet sich z.B. der Influenza-Erreger jedes Jahr rasend schnell in Kindergärten und Schulen. Von der Schule bringen uns unsere Kleinen dann oft das Virus nach Hause mit. Umso wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Neben warmer Kleidung und regelmäßigem Händewaschen gilt ein starkes Immunsystem als wichtigste Prävention. Aufgebaut wird dieses durch Bewegung und ausreichend Vitaminen und Nährstoffen. Bei FAMVITAL gibt es diese in unterschiedlichsten Darreichungsformen (Spray, Brause, Kau- und Lutschtabletten, Öle, Tropfen, Säfte) und mit leckerem Geschmack!

Mehr Infos gibt es auf www.famvital.com

