Kununu zeichnet XXXLutz erneut als "Top Company 2026" aus

Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl zählen damit zum erlesenen Kreis von nur fünf Prozent der Arbeitgeber in Deutschland, die herausragend bewertet worden sind

Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können."

XXXLutz spielt auch weiterhin in der Champions League der deutschen Arbeitgeber: Die XXXLutz Möbelhäuser wurden jetzt vom renommierten Bewertungsportal Kununu erneut als "Top Company 2026" ausgezeichnet. Damit zählt die inhabergeführte Unternehmensgruppe zum erlesenen Kreis von nur fünf Prozent der Arbeitgeber in Deutschland, die herausragend bewertetet worden sind. Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl behaupten damit ihre Spitzenposition. Mit dem Gütesiegel unterstreicht Kununu die kontinuierlich hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die erfolgreiche Arbeitgeberstrategie des Möbelhandelsunternehmens.

"Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung durch Kununu - vor allem, weil sie direkt aus dem Feedback unserer Kolleginnen und Kollegen resultiert", sagt Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland. "Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und sich weiterentwickeln können. Unser Dank gilt dem gesamten Team, das Tag für Tag mit großem Engagement unsere Marke stärkt, weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht - das wurde uns jetzt zum wiederholten Male bestätigt."

Mit Programmen wie "XXXL Plus" bietet XXXLutz seinen rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ein modernes und familienorientiertes Arbeitsumfeld. Ob zusätzliche freie Tage zu besonderen Anlässen, private Altersvorsorge oder die gezielte Förderung der Work-Life-Balance, zum Jahresstart 2026 wird "XXXL Plus" um ein eigenes Gesundheitsprogramm erweitert - das Familienunternehmen denkt Personalentwicklung umfassend. Hinzu kommt, dass der Spitzenreiter jährlich insgesamt rund elf Millionen Euro in Fort- und Weiterbildungsangebote investiert - unter anderem über die eigenen XXXLutz-Akademien.

Die Durchlässigkeit innerhalb der Organisation ist ohnehin bemerkenswert: Mehr als die Hälfte aller Führungspositionen sind mit internen Talenten besetzt. XXXLutz bildet aktuell an über 100 Standorten in mehr als 20 Berufsbildern aus und verfolgt eine konsequente Strategie zur Fachkräftesicherung. Auch 2026 stellt das Unternehmen wieder 1.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung - ein klares Bekenntnis zur Förderung des Nachwuchses. Die vakanten Stellen sind bereits unter karriere.xxxlutz.de ausgeschrieben.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

