Roter Teppich beim Möbelhaus mit dem Roten Stuhl: Marcel Remus feiert die Premiere seiner Bettwäsche-Kollektion mit Stars und Sternchen bei XXXLutz

Hollywood-Ikone Brigitte Nielsen, Bruce Darnell, Franziska Knuppe, Sonya Kraus, Dana Schweiger, Silke Remus und Tine Wittler sorgen bei XXXLutz für Blitzlichtgewitter und eine begeisternde Präsentation

Die hochwertige Bettwäsche des Luxus-Maklers aus Mallorca besticht mit exklusivem Design zu einem attraktiven Preis und ist ab sofort exklusiv bei XXXLutz erhältlich

Glanz und Glamour, Stars und Sternchen: Luxus-Immobilienmakler Marcel Remus hat eine aufsehenerregende Premiere seiner eigenen Bettwäsche-Kollektion bei Exklusiv-Partner XXXLutz in Nürnberg gefeiert. Dabei flanierten beim Möbelhaus mit dem Roten Stuhl zahlreiche Freunde des 39-Jährigen unter dem Blitzlichtgewitter über den Roten Teppich. Star des Abends war Hollywood-Ikone Brigitte Nielsen, die gemeinsam mit Bruce Darnell, Franziska Knuppe, Sonya Kraus, Dana Schweiger, Silke Remus und Tine Wittler der glamourösen Präsentation beiwohnten und den Abend für die zahlreich gekommenen Kundinnen und Kunden von XXXLutz zu einem ganz besonderen Ereignis machten. Durch die Präsentation führte mit TV-Moderatorin Frauke Ludowig eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Promi- und People-Berichterstattung.

"Wir sind sehr stolz, dass wir als Exklusiv-Partner von Marcel Remus diese neue Bettwäsche-Kollektion nicht nur präsentieren, sondern auch alleinig vertreiben dürfen. Die Zusammenarbeit mit Marcel Remus hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Er ist ein Mensch, der genau weiß, was er will - das passt perfekt zu XXXLutz", sagte Sascha Pillat, Mitglied der Geschäftsführung der deutschen XXXLutz Unternehmensgruppe. Nürnbergs XXXLutz Hausleiter Sebastian Wittig bezeichnete den Abend "als absolut begeisternd. So etwas erleben wir in Nürnberg gewiss nicht alle Tage." Die limitierte Bettwäschekollektion hat Marcel Remus mit und für XXXLutz entworfen, das familiengeführte Unternehmen besitzt die Exklusivrechte für den Vertrieb und wird die Kollektion ab sofort in rund 20 ausgewählten XXXLutz Möbelhäusern und seinem Online-Shop anbieten. Die hochwertige Bettwäsche mit exklusivem Design zu einem attraktiven Preis folgt der Erfolgsformel des bekannten Maklers aus Mallorca, für den Luxus bezahlbar sein soll.

"Als ich vor einem Jahr die Idee geboren hatte, Lifestyle, Luxus und Qualität mit meiner eigenen Kollektion zu vereinen, habe ich mir nicht träumen lassen, zwölf Monate später tatsächlich bei XXXLutz in Europas bestem Möbelhaus zu stehen und die Premiere zu feiern", sagte Remus, der in Altdorf bei Nürnberg aufgewachsen ist, im Gespräch mit Frauke Ludowig: "Die Kollektion spiegelt wider, wie ich selbst wohne: zeitlos, neutral und dennoch gemütlich. Ich mache Dinge, auf die ich Bock habe, und gemeinsam mit XXXLutz ist uns etwas Außergewöhnliches gelungen - die letzten zwölf Monate haben riesigen Spaß gemacht. Umso schöner ist es, dass heute Abend viele meiner Freunde aus aller Welt mit dabei sind. Das bedeutet mir sehr viel."

Der Luxus-Makler setzt bei seiner Bettwäsche Kollektion auf ein zeitloses Design und gedämpfte Creme-Farben und verriet den Gästen, "dass ich das mache, worauf ich Bock habe und was andere Makler wohl nie machen würden. Das Ergebnis sehen wir heute und ich bin echt stolz darauf". Künftig werden seine Kunden auch in den Genuss der Bettwäsche ihres Maklers kommen, "denn viele kaufen Immobilien bereits fix und fertig eingerichtet, sie ziehen quasi mit der Zahnbürste ein - jetzt gibt's zum Einzug von mir eben meine Bettwäsche."

Marcel Remus und seine Freunde verzauberten Nürnberg für einen atemberaubenden Abend mit reichlich "Red-Carpet"-Flair - und dennoch völlig ungezwungen: Autogrammwünsche wurden geduldig erfüllt, Selfies gemacht und sich bei Cocktails und Launch-Musik ungezwungen unterhalten.

Mehr zur Kollektion unter: www.xxxlutz.de/c/marcel-remus-kollektion

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 52 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

