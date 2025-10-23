XXXLutz Deutschland

Marcel Remus zu Gast bei XXXLutz in Nürnberg: Luxus-Makler präsentiert eigene Bettwäsche-Kollektion

Glamouröse Premiere der exklusiven Kollektion am 5. November im Möbelhaus mit dem Roten Stuhl

Nürnberg (ots)

Rauf auf den roten Teppich, rein ins frisch gemachte Bett: Luxus-Makler Marcel Remus hat seine eigene Bettwäschekollektion entworfen und stellt diese jetzt exklusiv bei XXXLutz in Nürnberg vor. Die glamouröse Premiere steigt am Mittwoch, 5. November 2025, ab 18 Uhr im Möbelhaus mit dem Roten Stuhl und damit in der Geburtsstadt des auch aus dem TV bekannten und beliebten Maklers.

Die limitierte Bettwäschekollektion hat Marcel Remus mit und für XXXLutz entworfen, das die Exklusivrechte für den alleinigen Vertrieb besitzt und bietet die Kollektion fortan in ausgewählten XXXLutz Möbelhäusern an. Die hochwertige Bettwäsche mit exklusivem Design zu einem attraktiven Preis folgt der Erfolgsformel des Maklers, für den Luxus bezahlbar sein soll.

"Bedtime Stories": Marcel Remus ist für seine Fans da

Bei der Premiere seiner Exklusiv-Kollektion wird der Makler unter dem Motto "Bedtime Stories" über sein Faible für hochwertiges Design im Alltag sprechen und auch davon erzählen, was ihn angetrieben hat, eigene Bettwäsche zu designen. Dabei wird Red-Carpet-Flair im Möbelhaus herrschen, Marcel Remus wird nicht allein kommen, sondern hat als Überraschung noch national & internationale Stargäste zu seiner Präsentation eingeladen. Darunter Bruce Darnell, Franziska Knuppe, Dana Schweiger, Sonya Kraus, Silke Remus und Tine Wittler - sowie Hollywood-Star Brigitte Nielsen, bekannt aus "Beverly Hills Cop" und "Red Sonja". Nach dem Gang über den roten Teppich und der Vorstellung seiner Kollektion wird Marcel Remus bei Launch-Musik, Fingerfood und exotischen Cocktails für alle Gästen da sein und natürlich auch Autogramme schreiben oder für Selfies bereitstehen. Moderiert wird das exklusive Event von keiner Geringeren als Frauke Ludowig.

Freier Eintritt und Geschenke am roten Teppich

Tickets braucht es keine, der Eintritt ist frei - und auf die ersten 100 Besucherinnen und Besucher, die im Besitz einer XXXLutz Freundschaftskarte sind, gibt es direkt am roten Teppich eine Überraschung. Los geht's am Mittwoch, 5. November 2025, bei XXXLutz in der Ingolstädter Straße um 18 Uhr.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

