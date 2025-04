WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Lokalzeit Stadtgespräch und die Maus beim Osterlauf in Paderborn

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Beim traditionellen Osterlauf in Paderborn treffen sich am Samstag, 19. April 2025, tausende Läuferinnen und Läufer, dazu Tausende entlang der Strecke – und mittendrin: das WDR Lokalzeit Stadtgespräch. Ein Programmangebot, beim dem sich das Publikum live und direkt in eine einstündige Radiosendung auf WDR 5 einbringen kann.

Es ist der Auftakt zu zehn Ausgaben des WDR Lokalzeit Stadtgesprächs am Samstag, produziert mit Ü-Wagen – live vor Ort und im Radio. Draußen und immer da, wo es in der Region spannende Themen gibt, die die Menschen bewegen. Das WDR Lokalzeit Stadtgespräch findet mehrmals im Monat an verschiedenen Orten in NRW statt.

Mit zwei starken Angeboten ist der WDR dieses Mal in Ostwestfalen präsent – nah und im Dialog mit den Menschen.

Frühling, Fitness, Schweinehund: Wie komme ich wieder in den Tritt?

Die Moderatoren Ralph Erdenberger und Elke Vieth sprechen mit dem Publikum darüber, wie es gelingt, wieder in Bewegung zu kommen und sich fit zu fühlen. Mit auf der Bühne sind unterschiedliche Gäste, darunter eine Lehrerin, die das Fach Glück unterrichtet, ein Mitorganisator des Paderborner Osterlaufs und WDR-Gesundheitsexperte Doc Esser.

Die Maus und André Gatzke live in Paderborn – Spaß für die Familie

Auch die Maus ist in Paderborn auf der Bühne! Zusammen mit Mausmoderator André Gatzke gibt es ein Programm für Kinder mit Spielen, kleinen Überraschungen und vielen tollen Momenten. Und es geht vor allem um das Thema Bewegung – spielerisch, motivierend und mit ganz viel Spaß für die Familien.

Die Maus ist gegen 12 Uhr auf der Bühne am Maspernplatz in Paderborn. Ab 13 Uhr startet dort das WDR Lokalzeit Stadtgespräch. Der Eintritt ist frei.

Das nächste WDR Lokalzeit Stadtgespräch findet am Samstag, 3. Mai 2025, in Köln statt. Thema hier wird das nächtliche Verweilverbot am Brüsseler Platz sein. Mehr Informationen gibt es auf wdr5.de.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell