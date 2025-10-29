XXXLutz Deutschland

Der Neubau des XXXLutz Möbelhauses in Rangsdorf biegt auf die Zielgerade ein

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Würzburg (ots)

Der Innenausbau des Einrichtungskomplexes mit einer Verkaufsfläche von 30.000 Quadratmetern hat begonnen: Damit die über 1000 Wohnbilder entstehen können, braucht es eine perfekte Planung

Gut 70 Prozent der rund 130 neu geschaffenen Arbeitsplätze sind bereits besetzt: Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bereits auf ihren Einsatz vorbereitet

Nachhaltigkeit spiegelt sich beim Neubau, aber auch beim Betrieb, im Erlebnisrestaurant und im Sortiment von XXXLutz in Rangsdorf wider

Digitales Möbelhaus der Extraklasse: Das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl garantiert mit einer Vielzahl an digitalen Möglichkeiten ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis

Endspurt auf der XXXL-Baustelle in Rangsdorf, beim Neubau von XXXLutz am Südringcenter geht es buchstäblich ans Eingemachte: Der Innenausbau des neuen Möbelhauskomplex' mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 30.000 Quadratmetern sowie den direkt angeschlossenen Lagerflächen von mehr als 11.500 Quadratmetern ist gestartet. Damit ist nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit für XXXLutz und das mömax Trendmöbelhaus die Zielgerade erreicht. Beim Baustellenrundgang mit Landrätin Kornelia Wehlan, Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher sowie weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie der familiengeführten XXXLutz Unternehmensgruppe und Nachbarn wurde schnell deutlich, welch' planerische Perfektion hinter der Investition im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich steckt, die 130 Menschen aus der Region einen sicheren und modernen Arbeitsplatz bieten wird.

"Hier und heute aus erster Hand über den Stand dieses enorm großen Bauprojekts von XXXLutz informiert zu werden, ist ein freudiger Moment", sagte Landrätin Kornelia Wehlan: "Für unsere boomende Region ist die Ansiedlung von XXXLutz ein großer und prägnanter Schritt, das hat Signalwirkung und ist ein starkes Zeichen. Hier entstehen nicht nur 130 Arbeitsplätze, sondern auch ein Ausbildungsbetrieb - so schafft XXXLutz Zukunft. Ich freue mich schon auf die große Neueröffnung!"

Für Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher ist das XXXLutz Einrichtungshaus "ein Beweis, wie nachhaltig so etwas Großes entstehen kann: XXXLutz hat die Altsubstanz genutzt, integriert und neu angebaut. Wir sehen heute, was hier in nicht einmal einem Jahr geschafft wurde - und noch größer ist die Freude, wenn alsbald die ersten Menschen hier einkaufen werden."

Ein Rädchen greift ins andere, das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl nimmt Konturen an und die Aufgaben sind vielfältig. Mit dem Innenausbau entstehen über 1000 Kojen, die modernen Wohnbilder zeigen Einrichtung in einem besonderen Ambiente und eröffnen den Kundinnen und Kunden mit der Fertigstellung im Frühjahr 2026 völlig neue Perspektiven, was das Einrichten der eigenen vier Wände angeht. Allein über 140 Ausstellungsküchen wird es mit der Neueröffnung bei XXXLutz zu bestaunen geben. Dazu braucht es aktuell auch die passende Logistik, schließlich müssen die 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Möbeln, Accessoires und Fachsortimenten bestückt werden, dazu kommt Dekoration. "Es geht hier alles Hand in Hand, da zahlt sich unsere enorme Erfahrung mit solchen Großprojekten aus", sagt Sascha Weil, Gebietsverkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei XXXLutz.

Auf zwei Ebenen entsteht ein nachhaltiges Möbel-Kompetenzzentrum, das die komplette Produktpallette des Vollsortimenters rund ums Einrichten in allen Preissegmenten abdeckt und damit keine Kundenwünsche offenlässt - dazu kommt eine Erlebnisgastronomie mit Platz für etwas mehr als 200 Gäste und einem integrierten Kinderland. Das XXXLutz Möbelhaus wird das erste des weltweit zweitgrößten Möbelhändlers in Brandenburg und Berlin. "Wir sind stolz darauf, was hier entsteht und wir freuen uns auf unsere Premiere in der Region - aber auch unsere Kunden können sich auf ein völlig neues Einkaufserlebnis bei XXXLutz freuen", sagt Sascha Weil.

Perfekte Vorbereitung für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

XXXLutz schafft nicht nur ein Einrichtungshaus der Extraklasse, sondern bietet rund 130 Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz - ein Dutzend Azubis sind bereits im September bei XXXLutz ins Berufsleben gestartet, zehn weitere kommen 2026 hinzu. Insgesamt über 2000 Bewerbungen sind eingegangen, die Einarbeitung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter läuft bereits. Dabei profitiert die Belegschaft auch vom einzigartigen "XXXLPlus"-Programm, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusätzliche freie Tage zu besonderen Anlässen beschert, aber auch eine private Altersvorsorge oder eine Krankenzusatzversicherung bietet, dazu gibt es eine Vielzahl an Benefits, die auch Familienangehörigen zugutekommen. XXXLutz setzt auf maximale fachliche Kompetenz, nutzt bei der Vorbereitung seines Personals auch unternehmenseigene Akademien. Bewerbungen sind weiterhin möglich, der Prozess ist voll digitalisiert und lässt sich (karriere.xxxlutz.de) im Handumdrehen bewerkstelligen. "Wir haben den Anspruch, unsere Kundinnen und Kunden mit höchster Expertise bei ihrem Einkauf zu begleiten, darauf bereiten wir unsere Einrichtungs-Profis akribisch vor", sagt Hausleiter Matthias Sturm: "Wir sind für unsere Kunden da - von der Auswahl über die Planung bis hin zur Montage vor Ort. Und diesen Rundum-Service gibt's bei uns zum garantiert besten Preis!"

XXXLutz setzt bei der Digitalisierung Maßstäbe

An der Außenfassade des Gebäudekomplexes, der durch seine überdimensionale rote Eingangsbox architektonisch ins Auge sticht, wird wie im Lichthof des Möbelhauses mit dem Roten Stuhl eine Videowall installiert - in puncto Orientierung und Information wird das neue Einrichtungshaus die Besucherinnen und Besucher mit über 130 Screens durch die topmoderne Ausstellung leiten und zusätzliche Informationen rund ums perfekte Einrichten bieten. Dazu kommt auch die umweltfreundliche, papierlose digitale Preisauszeichnung bei den Fachsortimenten zum Einsatz. XXXLutz wird auch in Rangsdorf zeigen, dass sich Einrichten und Einkaufen digital perfekt verzahnen lassen. "Wir setzen mit dem Neubau Maßstäbe in der Branche, tun das aber nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und möglichst bequem einkaufen können", sagte Sascha Weil. So wird beispielsweise die Planung der Einrichtung über Tablets erfolgen, die das Zuhause der Kundinnen und Kunden simulieren - und Küchen werden realgetreu in 3D geplant.

Fast die Hälfte des Strombedarfs wird selbst produziert

Beim Bau setzt XXXLutz bewusst auf Nachhaltigkeit: So wird eine Photovoltaikanlage rund die Hälfte des eigenen Strombedarfs abdecken, Luft-Wasser-Wärmepumpen kommen für Heizen und Kühlen zum Tragen, dazu modernste energiesparende LED-Technik beim Lichtkonzept, die dank einer automatisierten Zeit- und Präsenzsteuerung auf minimale Betriebszeiten reduziert wird. Direkt vor dem Möbelhaus in Rangsdorf werden auf dem 760 Fahrzeuge Platz bietenden Parkgelände dank der Kooperation mit den Pfalzwerken neue Lademöglichkeiten für E-Autos geschaffen.

Nachhaltigkeit spiegelt sich beim Bau, dem Betrieb und im Sortiment wider

Langlebigkeit wird auch beim Angebot eine zentrale Rolle im ersten brandenburgischen XXXLutz Möbelhaus spielen: Dank des stark ausgebauten Sortiments können sich Kundinnen und Kunden eine gemütliche Wohnumgebung schaffen, die ein ökologisches Bewusstsein vertritt und zugleich mit attraktiver Ästhetik überzeugt. Vor Ort in Rangsdorf werden beispielsweise die hochwertigen Wohntextilien der Exklusivmarke BIO:VIO erhältlich sein. Diese setzt sowohl auf zertifizierte Bio-Materialien aus nachhaltigem Anbau als auch auf eine anspruchsvolle Gestaltung. Nachhaltigkeit durchzieht die komplette Produktpallette - heimische Massivhölzer werden sich bei Küchen oder Schlaf- und Wohnzimmern finden. So gibt es auch Pfannen und Töpfe aus recycelten Dosen, Babyaccessoires aus Bio-Baumwolle bis hin zum ökologischen Kinderwagen, dazu etwa auch regionale Produkte wie z.B. Holz-Designer-Leuchten mit dem Label "Made in Germany".

Vegan, vegetarisch, deftig? Das Angebot im XXXL Restaurant trifft jeden Geschmack

Dieser nachhaltige Kurs setzt sich auch in der Erlebnisgastronomie von XXXLutz fort: Im XXXL Restaurant wird Schweinefleisch aus Europas erstem Tierwohl-Programm verarbeitet, dazu kooperiert XXXLutz mit "Too Good To Go" (TGTG) und bekämpft so konsequent Lebensmittelverschwendung - mit der TGTG-App wird das Rangsdorfer XXXL Restaurant nicht verkaufte Speisen anbieten, die Kundinnen und Kunden zu kleinen Preisen erwerben können. Hinzu kommt die Partnerschaft mit "RECUP und REBOWL", Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie. Vegan, vegetarisch oder deftig: XXXLutz trifft mit seinem facettenreichen Angebot garantiert jeden Geschmack. In der Gastronomie wird in Rangsdorf dann auch Service-Roboter "Lutzi" zum Einsatz kommen. "Lutzi" hat immer ein Lächeln im Gesicht und bringt die Speisen selbstständig an die Tische, entlastet damit das Service-Personal - und kann auf Wunsch sogar ein Geburtstagsständchen singen.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Original-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell