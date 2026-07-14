Octoscreen GmbH

Ein Signal zur richtigen Zeit: Wie sich Eviny einen Ladestandort vor dem gesamten Wettbewerb sicherte

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München (ots)

Eine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern im äußersten Nordwesten der Republik. Wer bundesweit Ladeinfrastruktur entwickelt, weiß: Bei der Vielzahl an Aufgaben im Tagesgeschäft ist es kaum möglich, in jeder Region regelmäßig vor Ort zu sein - erst recht nicht, wenn sie viele hundert Kilometer entfernt liegt. Genau dort hat Eviny einen Ladestandort gesichert, ausgelöst durch ein Signal aus der Standortintelligenz von Octoscreen, das die Entwicklung sichtbar machte, lange bevor sie über klassische Wege beim Team angekommen wäre.

Eviny pflegt enge Beziehungen im Markt - aber kein Netzwerk, so gut es auch ist, erfasst jede Entwicklung im Land in Echtzeit. Und kein Team kann überall gleichzeitig präsent sein. Eviny hat genau das erkannt und seine Marktkenntnis bewusst um eine datenbasierte Ebene ergänzt. So wurde ein Projekt sichtbar, das sonst unter dem Radar geblieben wäre - und Eviny handelte sofort.

Anders als klassische Einzelhändler, die Octoscreen zur Planung ihrer Filialnetze nutzen, setzt Eviny die Plattform als Frühwarnsystem für die Standortakquise ein. Sie macht Entwicklungen sichtbar, die in der manuellen Recherche - selbst mit gutem Branchennetzwerk - durchs Raster fallen: Projekte in Regionen, in denen eine regelmäßige Präsenz vor Ort im dichten Tagesgeschäft schlicht nicht leistbar ist. In einem Markt, in dem die besten Standorte nur einmal vergeben werden, wird aus Reagieren so datengetriebene Akquisition.

Dass aus dem Signal ein Standort wurde, ist nicht das Verdienst der Daten allein. Eviny erkannte das Potenzial, ging früh ins Gespräch und setzte das Projekt um - auch dort, wo der Weg weit ist. Gerade so entsteht Ladeinfrastruktur nicht nur in den Ballungsräumen, sondern überall dort, wo Menschen verlässlich laden wollen. Genau diese Lücken schließt Eviny gezielt.

"Gute Standortarbeit ist im Ladegeschäft die halbe Miete - und wir überlassen sie nicht dem Zufall", sagt Matthias Köpke, Sales & Partner Manager von Eviny. "Wir ergänzen unsere Marktkenntnis bewusst um Daten. So sehen wir Chancen früher, handeln schneller und bringen Ladeinfrastruktur auch dorthin, wo wir im Alltag nicht ständig vor Ort sein können. Diesen Standort hätten wir ohne den datenbasierten Ansatz wahrscheinlich nicht gehabt - und es wird nicht der letzte sein."

"Die wertvollsten Signale sind die, die einen erreichen, bevor man selbst danach suchen kann", sagt Julian Freese, CEO und Mitgründer von Octoscreen. "Kein Team kann überall gleichzeitig sein - unsere Daten können es. Für Eviny war diese Stadt genau der richtige Standort. Sie mussten die Chance nur rechtzeitig erkennen. Den Rest hat ihr Team gemacht."

Über Octoscreen

Octoscreen ist ein Münchner Technologieunternehmen für KI-gestützte Location Intelligence. Die SaaS-Plattform unterstützt Unternehmen branchenübergreifend bei datenbasierten Standortentscheidungen - vom Einzelhandel über Projektentwickler, Asset Manager und Banken bis zu Betreibern von Ladeinfrastruktur. Die Anwendungsfälle reichen von Standortanalysen und der Bewertung von Einzugsgebieten und Wettbewerbsumfeldern über die laufende Beobachtung bestehender Portfolios bis zum automatisierten Monitoring kommunaler Planungsdokumente wie Bebauungsplänen. So erkennen Teams Standortpotenziale und relevante Entwicklungen, bevor sie am Markt sichtbar werden. Zu den Kunden zählen führende Handelsunternehmen wie EDEKA, dm-drogerie markt und NORMA, Immobilienunternehmen wie GPEP und die Saller Gruppe sowie Betreiber von Ladeinfrastruktur wie Eviny. Octoscreen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in München.

Über Eviny

Eviny ist ein führendes norwegisches Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz im westnorwegischen Bergen. Das Unternehmen betreibt eines der größten Schnellladenetze Europas und ist seit 2014 im Bereich Elektromobilität aktiv. In Norwegen, Schweden, Dänemark und Deutschland können Kunden an über 4.000 Schnell-Ladepunkten grünen Strom laden. Bereits mehr als jeder zehnte Schnell-Ladepunkt steht in Deutschland. Eviny steht für einfaches, schnelles Laden an attraktiven Standorten.

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