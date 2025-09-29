VINSSEN Co., Ltd

VINSSEN sichert sich Schlüsselrolle bei der Entwicklung des weltweit ersten PEM-Brennstoffzellen-betriebenen Schiffes auf Ammoniakbasis

Seoul, Südkorea, 29 September 2025 (ots/PRNewswire)

VINSSEN ist mit seinem 12-MW-PEM-Brennstoffzellensystem, das die branchenweit erste mit Ammoniak betriebene Schiffskonstruktion antreibt, ein Vorreiter bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt.

VINSSEN, ein führender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)-Lösungen, hat sich eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des weltweit ersten mit Ammoniak betriebenen LR2-Tankers gesichert, der vollständig von Brennstoffzellen mit Ammoniak als Wasserstoffträger angetrieben wird.

Dieser Meilenstein folgt auf die grundsätzliche Zulassung (Approval in Principle, AIP), die das Bureau Veritas (BV) der MISC Berhad (MISC) und Samsung Heavy Industries (SHI) für ihr bahnbrechendes Schiffskonzept erteilt hat, was einen historischen Schritt in Richtung emissionsfreie Schifffahrt darstellt. Das AIP wurde im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts (Joint Development Project, JDP) erteilt und bestätigt die technische Tragfähigkeit des Konzepts und seine Übereinstimmung mit internationalen Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Weitere Informationen, einschließlich Bilder und Videos, finden Sie hier: www.vinssen.com

Als wichtigster PEMFC-Technologiepartner des Projekts hat VINSSEN das Design seines Hochleistungs-Brennstoffzellensystems beigesteuert, um die Machbarkeit des Schiffsantriebs, des Frachtumschlags und der Energieversorgung an Bord zu demonstrieren. Um den Energiebedarf des 115K LR2 Tankers zu decken, setzt VINSSEN sechs seiner selbst entwickelten 2MW MEGA FC 2.0 Module ein. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es VINSSEN, die Leistung zu skalieren, um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen großen Schiffe gerecht zu werden.

Bei dem Projekt wird die PEMFC-Technologie von VINSSEN mit einem Ammoniak-Cracking-System (ACS) von Panasia kombiniert, das als vorgelagerte Wasserstoffquelle dient. Dieses Konzept stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber den bisherigen Anwendungen von Brennstoffzellen in der Schifffahrt dar, die weitgehend auf kleinere Schiffe oder Hilfsenergiesysteme beschränkt waren. Neben den technologischen Fortschritten wurden im Rahmen des Projekts auch wichtige Sicherheitskonzepte und rechtliche Rahmenbedingungen in Übereinstimmung mit den Normen der Klassifikationsgesellschaften festgelegt.

"Mit der Integration von PEM-Brennstoffzellensystemen in das weltweit erste mit Ammoniak betriebene Schiffskonzept setzt VINSSEN neue Maßstäbe für saubere Antriebe in der Berufsschifffahrt", so Chilhan Lee, CEO von VINSSEN. "Dieser Erfolg spiegelt unsere Mission wider, den Übergang der Branche zu emissionsfreien Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für die Zukunft der globalen Schifffahrt zu gewährleisten."

Über VINSSEN

VINSSEN ist ein wegweisender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)-Lösungen für die maritime Industrie. Mit fortschrittlichen F&E-Kapazitäten und fundiertem Fachwissen über saubere Antriebssysteme entwickelt VINSSEN leistungsstarke, skalierbare und gesetzeskonforme Brennstoffzellenlösungen, die den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen und emissionsfreien Schifffahrt ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782775/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinssen-sichert-sich-schlusselrolle-bei-der-entwicklung-des-weltweit-ersten-pem-brennstoffzellen-betriebenen-schiffes-auf-ammoniakbasis-302569190.html

Original-Content von: VINSSEN Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell