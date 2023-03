Toilettentest, Toastmaster & Co.: 5 Dinge, die jede Braut gern vor ihrer Hochzeit gewusst hätte

Mönchengladbach/Heidelberg (ots) - - Heidelberg ist Standort des 8. Ateliers der TV-bekannten Brautmode-Designerin und erster in Baden-Württemberg - Einzigartiges Anprobe-Erlebnis auf 180 Quadratmetern in denkmalgeschützter Villa Diese Woche ist es soweit: Am Mittwoch, 2. November, eröffnet Sanna Lindström ihr Brautmode-Atelier in Heidelberg - das 8. Atelier in Deutschland insgesamt und das erste im ganzen Südwesten ...

mehr