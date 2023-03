Sanna Lindström GmbH

Zweite Chance fürs Hochzeitskleid: TV-Designerin Sanna Lindström bietet deutschlandweit einmaliges Second Hand-Konzept für Brautkleider

Mönchengladbach (ots)

· Kundinnen können ihr Brautkleid nach der Hochzeit auf Kommission zurückgeben

· Second Hand-Konzept gilt auch für Kleider anderer Marken

Designerin Sanna Lindström ist keine Unbekannte im deutschen Brautkleid-Kosmos. Im Fernsehformat "Zwischen Tüll und Tränen" auf VOX zeigt sie seit 2017, wie sie in ihren mittlerweile sieben Ateliers erfolgreich Bräute bei der Suche nach dem Traumkleid berät. Damit Bräute ihre romantischen, skandinavisch-eleganten und zeitlosen Kleider nach der Hochzeit nicht einfach im Schrank verschwinden lassen müssen, bietet Sanna Lindström nun nach erfolgreicher Testphase in einem der Ateliers ein einmaliges Second Hand-Konzept auch an weiteren Standorten an: Kundinnen können ihr Brautkleid nach dem Tragen zurück in den Verkauf der Sanna Lindström-Ateliers geben - unabhängig davon, ob es sich um ein Design des schwedischen-deutschen Labels handelt oder um das einer anderen Marke. Geht das Kleid dann in den Besitz einer anderen Braut über, erhält die ursprüngliche Eigentümerin im Durchschnitt bis zu 1.000 EUR zurück.

Mit dem Second Hand-Konzept, das Sanna Lindström "Lycka" getauft hat, will das Unternehmen einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten - etwas, worauf es auch bei der Produktion seiner Kollektion großen Wert legt. "Lycka ist das schwedische Wort für Glück", schwärmt Sanna Lindström. "Und genau das wollen wir mit unserem neuen Projekt vermehren. Denn es schafft eine glückliche Situation für alle: Es ist ein wertvoller Beitrag für die Umwelt und absolut im Zeitgeist, ein Brautkleid ein zweites oder sogar drittes Mal zu tragen statt ein neues fertigen zu lassen - es spart Stoffmengen, Lieferwege und Verpackungen. Es ist außerdem ein Glück für jede Braut, die nicht das Budget für ein nagelneues Kleid hat. Und es ist ein Glück für diejenige, die ihr Kleid nach der Hochzeit nicht einfach nur in den Schrank hängt, sondern einen Teil des Preises zurückbekommen kann und dazu noch einer anderen Braut zu deren Traum-Design verhilft", erklärt Sanna Lindström das "Lycka"-Konzept.

"Und nicht zuletzt ist es ein Vorteil für kurzentschlossene Bräute, dass die Second Hand-Kleider zur Direktmitnahme angeboten werden. So lässt sich die Wartezeit von mehreren Monaten, die die Anfertigung eines neuen Kleides normalerweise in Anspruch nimmt, umgehen."

So funktioniert der "Lycka"-Kreislauf:

Interessierte melden sich über das "Lycka"-Kontaktformular auf der Website und laden einige Informationen und Fotos ihres Kleides hoch.

Anhand der dort übermittelten Informationen und Fotos wird geprüft, ob das Kleid in einem der Sanna Lindström-Ateliers weiterverkauft werden kann.

Ist das der Fall, kann das Kleid entweder eingeschickt oder in den Ateliers in Mönchengladbach, München oder Hamburg abgeben werden. Das Team vor Ort verschafft sich dann nochmal einen persönlichen Eindruck vom Kleid.

Soll das Kleid bei Sanna Lindström in den Verkauf gehen, sichert ein Kommissionsvertrag anschließend beide Seiten ab. Die Preisvorstellung wird dazu gemeinsam besprochen.

Nach erfolgreichem Verkauf wird der zuvor gemeinsam festgelegte Verkaufspreis aufgeteilt, wovon das Brautmodelabel 40% + MwSt. einbehält. Die Braut bekommt so im Durchschnitt bis zu 1.000 Euro zurück.

Sollte das Brautkleid innerhalb von 12 Monaten nicht verkauft werden, erlischt der Vertrag und das Kleid kann wieder abgeholt werden oder wird zurückgeschickt.

Über das Brautmodelabel:

Sanna Lindström ist ein Brautmode- und Lifestyle Label. Gegründet wurde es 2017 von der schwedischen Medizinstudentin Sanna in Mönchengladbach. Mittlerweile eine bekannte TV-Designerin und Spiegel-Bestseller Autorin ("Die Brautflüsterin"), führt die junge Schwedin deutschlandweit mittlerweile sieben Ateliers in denen Frauen ihre Kleider individuell mitgestalten können. Das Brautmode-Label wurde kürzlich im OMR-Ranking der am schnellsten wachsenden Marken auf Instagram auf den 6. Platz gesetzt. Nationale Bekanntheit hat es vor allem auch durch regelmäßige TV-Drehs mit dem Erfolgsformat "Zwischen Tüll & Tränen" auf VOX erhalten.

