valantic GmbH

10 wichtige IT-Trends, die Entscheider*innen im Jahr 2024 herausfordern werden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Eine Gruppe von Autor*innen des Digital Consulting, Solutions- und Software-Hauses valantic ( www.valantic.com) hat zehn Trends identifiziert, die 2024 eine wichtige Rolle in den Digitalisierungsbestrebungen vieler Unternehmen spielen werden. Neben der Weiterentwicklung von KI-Lösungen im Rahmen von Conversational AI werden unter anderem die Hyperpersonalisierung der Customer Experience durch KI, verstärkte Maßnahmen der IT-Security sowie der steigende Stellenwert einer ganzheitlichen Sustainable Transformation hervorgehoben. Den Autor*innen zufolge werde außerdem die Optimierung der Digital Employee Experience eine entscheidende Rolle bei der Fachkräftegewinnung und -bindung spielen.

Der globale Status Quo in Bezug auf Digitalisierung ist dynamisch und variiert je nach Region, Branche und Organisation. IT-Entscheider*innen setzen ihre Bemühungen auch im Jahr 2024 fort, um ihre Prozesse und Dienstleistungen weiter zu digitalisieren. Dies umfasst die Implementierung von Technologien wie Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierungslösungen, um Effizienz und Innovationen zu fördern. Dazu legen Unternehmen vermehrt Wert auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch digitale Kanäle. Die Personalisierung von Angeboten, der Compliance-konforme Einsatz von Conversational AI und die Nutzung von Datenanalysen stehen dabei im Mittelpunkt.

Bezogen auf den jüngsten Hype um Conversational AI berichtet Daniel Völker, Head of AI Solutions Department bei valantic: "Für Unternehmen geht es jetzt an die Arbeit. Sie suchen nach Lösungen, generative KI im Business-Kontext sicher, compliant und produktiv zu nutzen. Dieser Trend wird 2024 an Dynamik gewinnen."

Auch auf das Thema IT-Sicherheit wird 2024 vermehrter Fokus gesetzt. 2023 waren Ransomware-Attacken eine sehr beliebte Angriffstechnik unter Cyberangreifern. Denn mithilfe von Krypto-Algorithmen werden gesamte IT-Systeme verschlüsselt und dadurch unbrauchbar gemacht. So kommt es nicht überraschend, dass Investitionen in die IT-Security einer Lünendonk-Umfrage zufolge 2024 die Top 1 Priorität für die CIOs deutscher Unternehmen darstellt. Die Konsequenzen für die attackierten Unternehmen sind gravierend, Schäden gehen oft in die Millionen.

"Cyberkriminelle sind erfinderisch und überraschen ihre Opfer mit immer neuen Angriffsvarianten. Der Trend geht dahin, mehrere Angriffsvektoren miteinander zu kombinieren, um den Druck auf die angegriffenen Unternehmen maximal zu erhöhen", berichtet Thomas Lang, Geschäftsführender Partner bei valantic.

IT-Lösungen aus Cloud als "New Normal"

Daneben sieht Bitkom bei der Cloud-Nutzung ebenfalls ein rasantes Wachstum voraus und bezeichnet Cloud-Technologien als "New Normal" für den Betrieb von IT-Lösungen. Bereits im Cloud-Report 2023 des Digitalverbands gaben 56 Prozent der befragten Unternehmen an, in fünf Jahren mehr als die Hälfte ihrer IT-Anwendungen aus der Cloud betreiben zu wollen.

"Neben den klassischen Vorteilen - in erster Linie die flexible und skalierbare IT-Nutzung sowie minimierte Investitionen und Betriebsaufwände - fördert die Cloud vor allem die schnelle Innovation sowie deren Verfügbarkeit auch für kleinere Unternehmen und die breite Masse. Die rasante Verbreitung von generativer künstlicher Intelligenz wie ChatGPT zeigt das aktuell auf beeindruckende Weise", sagt valantic Autor und Senior Manager Stephan Kuhn.

Folgende zehn IT-Trends nimmt die Autor*innen-Gruppe von valantic im Trendwhitepaper 2024 genauer unter die Lupe:

Conversational AI sicher im Unternehmen einsetzen Hyperpersonalisierung: CX-Boost durch KI Nachhaltigkeit im E-Commerce: Technologien für Sustainable Online Shopping Sustainable Transformation: Nachhaltigkeit ganzheitlich denken Cybersecurity und Prävention: Darknet-Monitoring als Stand der Technik Digital Employee Experience: Entscheidend für Fachkräftegewinnung und -bindung The New Normal: Cloud-Computing als Innovations-Turbo für Alle E-Mobility: Digitale Ökosysteme als Nährboden der Mobilitätswende Digital Twins entfalten ihr volles Potenzial Langfrist-Trend Metaverse: Die Weichen werden jetzt gestellt

Das kostenfreie Whitepaper mit weiteren Informationen zu den einzelnen Trends und möglichen Handlungsempfehlungen für IT-Entscheider*innen finden Sie auf der valantic Webseite unter valantic.com/de/whitepaper-digitalisierungstrends-2024.

Original-Content von: valantic GmbH, übermittelt durch news aktuell