Wienerwald

Das Gastro-Comeback des Jahres: Der Wienerwald.

Torfhaus (ots)

Wer in diesen Tagen den Ort Torfhaus im Harz besucht, fühlt sich an das Who-is-who vieler Handwerksbetriebe erinnert. Auf Hochtouren laufen die letzten Arbeiten auf einer Baustelle, die -wenn alles nach Plan läuft- zum ersten Restaurant der wieder auferstandenen Restaurant-Kette Wienerwald mutiert. Der Gastro-Klassiker Wienerwald ist zurück und öffnet das erste Haus im touristisch hochfrequentierten Torfhaus im Harz.

Die Tradition im Sinn, die Moderne im Fokus.

Es versteht sich fast von selbst, dass das gastronomische Angebot im Wienerwald dem Zeitgeist einer ausgewogenen, auf Frische betonten Speisekarte entspricht. Dabei bleibt das Grillhähnchen natürlich der Headliner. Auf Schweinefleisch wird gänzlich verzichtet, vegetarische und vegane Speisen spielen neben Bowls und traditionellen Gerichten und Desserts im modernen Look eine Hauptrolle. Einen ebenfalls besonderen Wert legt der Wienerwald auf die hauseigene Zubereitung von Beilagen, Würzmischungen und Marinaden.

Mehr Raum für gastronomische Vielfalt.

Zählt man die Plätze der Innen- und Außengastronomie zusammen, so finden gut und gern 500 kleine und große Gäste Platz im neuen Wienerwald. Ausreichen Parkplätze finden sich direkt am Haus. Gut sechzig Arbeitsplätze bietet der neue Gastro-Hotspot in Torfhaus, schließlich sind Schnelligkeit und ein hoher Serviceanteil am Gast eine tragende Säule des neuen Wienerwald Konzeptes. Thies Borch-Madsen, Geschäftsführer von Wienerwald:" Die Idee des neuen Wienerwaldes besteht darin, unseren Gästen einen gemütlichen, komfortablen Ort zu präsentieren, um hier mit der Familie oder mit Freunden ein paar schöne Stunden zu erleben. Dazu gehört es eben auch, dass wir wieder am Tisch die Wünsche aus unserer reichhaltigen Karte aufnehmen und auch wieder am Tisch servieren."

Die Gastro-Marke mit dem Huhn ist auf Expansionskurs.

Das systemgastronomische Konzept von Wienerwald setzt auf Wachstum. Weitere Häuser sind mittelfristig in Dresden, Hildesheim, Bielefeld an der Ostsee in Schleswig-Holstein und an weiteren Standorten geplant. www.wienerwald.de

Original-Content von: Wienerwald, übermittelt durch news aktuell