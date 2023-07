RTLZWEI

"Teardrops": Der neue Hit von Roby Lion x CLYFFTONE feat. JUSTN X

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Münchner DJ Roby Lion geht mit dem neuen Hit hoch hinaus

Deutschlandweite TV-Trailer-Kampagne mit RTLZWEI

Die neue Single "Teardrops" ist ab Freitag, 21. Juli 2023, erhältlich

Ohren gespitzt! Roby Lion ist zurück und veröffentlicht gemeinsam mit CLYFFTONE feat. JUSTN X den nächsten Hit "Teardrops". In Kooperation mit RTLZWEI startet zeitgleich eine deutschlandweite TV-Trailer-Kampagne, die den neuen Song bestmöglich in Szene setzt. "Teardrops" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 21. Juli, im Vertrieb von Zebralution.

Hoch hinaus! So scheint der Leitsatz vom Roby Lion zu klingen. Nach seinem Singing beim Major Label Sony Music startete der junge Künstler direkt durch. Neben erfolgreichen Summer-Tourneen in den berühmtesten Clubs weltweit (Noa Beach Club, Papaya Club und Ultra Europe) folgten Auftritte bei den After-Match-Partys des FC Bayern München. Doch damit sei es nicht getan: In Zusammenarbeit mit Star-Duo Lanné veröffentlichte Roby Lion im März 2023 seinen Hit "Rockstar", der bereits nach nur wenigen Wochen die eine Millionen Streams auf Spotify knackte und immer noch landesweit im Radio gestreamt wird.

Jetzt geht der Münchner DJ mit CLYFFTONE in die nächste Runde. Auch sein DJ-Kollege hat sich bereits als Resident im bekannten H'ugos einen Namen gemacht, spielt dieses Jahr auf dem Bavaria Goes Zrce Festival in Kroatien, sowie in einem der größten Clubs in Deutschland, unter anderem dem Neuraum. Zusammen veröffentlichen sie nun den neuen Song "Teardrops". Der neue Hit überzeugt mit elektronischen Beats, einem mitreißenden Rhythmus und tiefgründigen Text. Ein Vertrag mit RTLZWEI bringt eine deutschlandweite TV-Trailer-Kampagne mit sich, die Roby Lion ab der Songveröffentlichung am 21. Juli täglich im Fernsehen zeigen wird.

Auch die eingespielten Stars der Musikszene machen keinen Halt vor dem jungen Talent. So erfährt Roby Lion von Top Künstlern wie Superstar Robin Schulz und den Mega-DJs Alok und Lost Frequencies Unterstützung. In den Sozialen Medien gehören ebenso viele Größen der Branche, wie Labels und Tomorrowland-DJs, zu seiner Fangemeinde. Eines steht also fest: Für Roby Lion geht es nicht nur weiter, sondern auch höher!

Der neue Song "Teardrops", von Roby Lion x CLYFFTONE feat. JUSTN X, erscheint am 21. Juli 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Zebralution.

----- Download / Stream-----

LINK

----------Musikvideo----------

LINK

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell