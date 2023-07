Foxit Europe GmbH

Foxit veröffentlicht PDF SDK 9.0 für Windows und Web

Neue Funktionen zur Zusammenarbeit und PDF-to-Office-Konvertierung verbessern die Produktivität und optimieren PDF-Dokumenten-Workflows

FREMONT, Kalifornien (ots)

Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut sich, die Veröffentlichung von Foxit PDF SDK 9.0 bekanntzugeben, das Entwicklern neue erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit und Konvertierung bietet. Das Foxit PDF SDK basiert auf einem modernen Technologie-Stack, der sich eng in die von Entwicklern verwendeten Plattformen integrieren lässt. Das PDF SDK soll Softwareentwicklern in allen Branchen helfen, Anwendungen mit zuverlässigen PDF-Funktionen zu erstellen, indem es die gängigsten Entwicklungs-Frameworks nutzt.

Das PDF SDK 9.0 umfasst zahlreiche neue Funktionen für Windows und das Web, um die Arbeit von Entwicklern kontinuierlich zu verbessern. Das neue Update enthält ein Collaboration-Add-on für das PDF SDK für das Web, das eine Reihe integrierter Client- und Server-Funktionen bietet, die es Entwicklern ermöglichen, Zusammenarbeit umzusetzen, die Produktivität zu verbessern und PDF-Dokumenten-Workflows zu optimieren. Als Teil der neuen Version ist PDF SDK 9.0 für Windows nun als Add-on verfügbar. Entwickler können das PDF SDK herunterladen und sofort mit der Arbeit beginnen, ohne den Code von Grund auf schreiben zu müssen.

"Foxit ist bestrebt, seine PDF SDK-Lösung ständig anzupassen und weiterzuentwickeln, um den sich ändernden Anforderungen der Developer Community gerecht zu werden", so Phil Lee, CCO von Foxit. "Wir glauben, dass die neue Version ein weiteres Beispiel dafür ist, Softwareentwicklern die richtigen Werkzeuge und Technologien zur Verfügung zu stellen, und zeigt, warum Foxit das Vertrauen einiger der größten Namen in wichtigen Branchen wie dem Bankwesen, Ingenieurwesen, Versicherungswesen, Dokumentenmanagement, Gesundheitswesen und im Bereich Compliance genießt."

Weitere neue Funktionen von Foxit PDF SDK 9.0 sind:

PDF SDK for Web 9.0:

Mehrzeilige gekachelte Wasserzeichen: Ein robusteres und sichtbareres Wasserzeichen, das einen höheren Grad an Urheberrechtsschutz bietet.

Vergleich von Bildunterschieden: Vergleicht Bilder Pixel für Pixel auf Unterschiede und erzeugt ein Ausgabebild, das Entwickler zur Implementierung einer Overlay-Vergleichsfunktion für ihre Anwendung verwenden können.

Benutzerdefinierte dynamische Stempel: Erstellen eines dynamischen Stempels mit einem beliebigen benutzerdefinierten Bild, Text oder Logo.

Erweiterter Seiteneditor: Leistungsstarke Funktionen für die PDF-Seitenbearbeitung, mit denen Benutzer Textblöcke mit Schriftstilen, Ausrichtung und Funktionen zum Verbinden/Teilen einfach bearbeiten, Text suchen und ersetzen sowie Formobjekte mit voreingestellten Pfaden, Schattierungen und anderen Eigenschaften erstellen und anpassen können.

PDF SDK for Windows 9.0:

Multi-platform App UI Project: Die plattformübergreifende App zur Anzeige von PDF-Inhalten auf mehreren Geräten und Plattformen wie Windows, Mac, Android und iOS ist jetzt im SDK-Paket, NuGet-Paket und GitHub-Repository verfügbar.

Mixed Raster Content: Die Technik zur Komprimierung von Bildobjekten ist jetzt verfügbar.

OCR-Engine: Die OCR-Engine von PDF SDK unterstützt jetzt auch die Linux x64-Plattform.

Foxit PDF SDK 9.0 ist für alle wichtigen Plattformen verfügbar, einschließlich Windows, Mac, Linux, iOS, Android, UWP und Web, und enthält einige der fortschrittlichsten Technologien in der PDF-Branche. Zu den Funktionen von Foxits PDF SDK 9.0 gehören unter anderem:

Smart Forms - User*innen können PDF-Formulare programmgesteuert erstellen, bearbeiten und ausfüllen. Dies ermöglicht das Ausfüllen digitaler Formulare, die durch den Import und Export von FDF-Dateien einwandfrei mit ihren Systemen verbunden werden.

Digitale Signatur - Verwenden von Tintensignaturen, damit Kund*innen Dokumente auf ihren digitalen Geräten unterschreiben können.

PDF-Anmerkungen - Bietet umfassende Unterstützung für die Anzeige und Kommentierung von PDF-Dateien in Webanwendungen mit einer Vielzahl von Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten oder Importieren/Exportieren von Kommentaren.

Anzeige und Rendering - Ermöglicht ein originalgetreues Rendering von PDF-Dokumenten mit optimierter Leistung für Desktop- und mobile Plattformen.

Volltextsuche - Schnelle Volltextsuche für jedes PDF-Dokument, jede Sprache und jeden Kodierungstyp.

Rechteverwaltung - Generieren sicherer PDFs mit nativer Ver- und Entschlüsselung oder Integration in kundenspezifische DRM- oder IRM-Sicherheitssysteme.

Mehr über Foxit PDF SDK erfahren Sie unter https://developers.foxit.com/products/pdf-sdk

Über Foxit

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Services, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Foxit ermöglicht es Softwareentwicklern, innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen einzubinden. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.

Foxit hat über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.

Original-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell