Foxit Europe GmbH

Foxit launcht PDF Editor Suite V2023

Foxit PDF Editor Suite bietet PDF- und eSign-Komplettlösungen

FREMONT, Kalifornien, USA (ots)

Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut sich, heute den Launch seiner PDF Editor Suite V2023 bekanntzugeben. Dabei handelt es sich um die neuesten Abonnementlösungen von Foxit, die mit leistungsstarken PDF- und eSign-Features ausgestattet sind. Diese innovativen Lösungen laufen auf mehreren Plattformen - Desktop, Mobile und Compliance-basierte Cloud-Dienste.

Intelligente Dokumenten-Plattform

PDF Editor Suite stellt in einer einzigen Lösung alles von Wissensarbeiter*innen benötigte bereit, um professionell aussehende Dokumente von überall aus zu erstellen, bearbeiten und unterschreiben. User*innen können PDF-Dokumente und -Formulare ebenfalls freigeben und mit anderen daran zusammenarbeiten sowie Inhalte in gängige Dateiformate wie Microsoft Word exportieren. Außerdem ermöglicht das einfache Umwandeln gescannter Papierdokumente in digitale Dokumente die Umsetzung eines papierlosen Büros. Zudem können wichtige vertrauliche Informationen einfach geschwärzt werden.

PDF Editor Suite beinhaltet darüber hinaus einen rechtsverbindlichen eSign-Service zur Vorbereitung und Einholung von Unterschriften auf Dokumenten. Die Lösung ermöglicht es, Dokumente hochzuladen, Vorlagen zu erstellen, Empfänger hinzuzufügen und Dokumente zur Unterzeichnung zu versenden. Der Workflow wird so automatisiert und User*innen können in einem nahtlosen Prozess Dokumente versenden, unterschreiben, nachverfolgen und eSignaturen verwalten.

Entwickelt für Teams, Einzelpersonen und Bildungseinrichtungen

Mit Lösungen, die speziell für Einzelpersonen, Unternehmensteams und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden, deckt PDF Editor Suite alle Dokumentenanforderungen gezielt ab. Die Lösungen unterstützen Windows, MacOS, Browser und mobile Geräte, sodass diese von allen Benutzer*innen unabhängig von der verwendeten Plattform genutzt werden können. Die Business-Lösung für Teams umfasst die Lizenzierung der robusten Admin Console, die den Prozess der Lizenzverwaltung im gesamten Unternehmen vereinfacht. So wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder auf die Funktionen zugreifen können, die sie auf der Plattform ihrer Wahl benötigen, ohne sich um die Verwaltung einzelner Lizenzen kümmern zu müssen.

"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diese umfassenden Abonnementlösungen anbieten zu können", sagt Phil Lee, CCO von Foxit. "Unser Ziel ist es, eine All-in-One-Lösung bereitzustellen, die die Anforderungen moderner Dokumenten-Workflows erfüllt, und wir glauben, dass diese Lösungen genau das tun."

Zu den neuen Funktionen der PDF Editor Suite V2023 gehören:

Cloud- Dokumente und Speicherung - Mit der PDF Editor Suite können User*innen ihre Dokumente als Cloud-Dokumente hochladen. Diese können anschließend sicher bearbeitet, freigegeben und gemeinsam mit anderen Teammitgliedern daran gearbeitet werden - überall, auf jedem Gerät und in jedem Browser. Cloud- Dokumente werden in den regionalen Rechenzentren von Foxit in Virginia (USA), Montreal (Kanada), und Frankfurt am Main (Deutschland) gespeichert. Die Funktion "Cloud-Dokumente" sichert die von den Anwender*innen geöffneten Dateien, wodurch sich die Dokumente schnell unter der Registerkarte "Zuletzt verwendete Dateien" finden lassen. Außerdem können im Bereich "Cloud-Dokumente" neue Ordner erstellt sowie bereits hochgeladene Dokumente verwaltet werden, um diese zu organisieren und zu kategorisieren. Laden User*innen eine Datei zur Bearbeitung als Cloud-Dokument hoch, werden alle Änderungen am Dokument automatisch gespeichert.

Zusammenarbeit in der Cloud - PDF Editor Suite ermöglicht User*innen gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Benutzer*innen können dasselbe Dokument gleichzeitig öffnen und die Bearbeitungen der anderen in Echtzeit sehen. Auf diese Weise können Teammitglieder simultan miteinander kommunizieren sowie zusammenarbeiten und dadurch ihre Kommunikation und Produktivität erheblich verbessern.

Foxit legt höchsten Wert darauf, seinen Kund*innen sichere, innovative und zuverlässige Lösungen anzubieten. Mit den neuen Abonnementlösungen unterstreicht Foxit dieses Engagement und möchte Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen bei der Optimierung ihrer Dokumentenmanagementprozesse unterstützen.

Über Foxit

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Services, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Foxit ermöglicht es Softwareentwicklern, innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen einzubinden. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.

Foxit hat über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.

