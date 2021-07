eckstein influence GmbH

Italienischer Caffè trifft auf exklusive Designer-Tasse ZEIT FÜR NACHHALTIGEN CAFFÈ GENUSS

Berlin (ots)

Authentischer italienischer Caffè-Genuss, mit viel Expertise und Engagement nachhaltig produziert: Dafür steht Lavazza ¡Tierra! mit seinen drei neuen Caffè-Kreationen. Zum Launch hat die bekannte Modedesignerin Marina Hoermanseder eine exklusive LavazzaTasse entworfen, die ihre italophile Seite und ihr Streben nach einem nachhaltigen Lebensstil widerspiegelt.

Beim Thema Nachhaltigkeit haben sich Marina Hoermanseder und Lavazza gesucht und gefunden. Die Star-Designerin mit Label und Wohnsitz in Berlin beweist seit Jahren, dass High Fashion auch nachhaltig sein kann - zum Beispiel mit Kreationen aus veganem Leder, die auch Promis wie Lady Gaga überzeugen. Das macht sie zur idealen Botschafterin für die nachhaltige Lifestyle-Marke Lavazza ¡Tierra! - Nachhaltigkeit gehört für die italienische Premium-Caffè-Marke Lavazza seit vielen Jahren zur Marken-DNA. Bereits 2004 wurde die Lavazza Fondazione gegründet, eine Stiftung, die sich konkret für wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeitsprojekte engagiert. Auch die neuen Lavazza-¡Tierra! Sorten sind das Ergebnis dieses Engagements, das neben bester Produktqualität auch langfristige und nachhaltige Unterstützung kleiner Gemeinden sowie achtsamen Umgang mit der Umwelt umfasst. So konnten und können dank der Stiftung die sozialen und ökologischen Lebensbedingungen in 17 Ländern mit über 97.000 Kaffeebauern verbessert werden.

Zum köstlichen, nachhaltigen Caffè passt die Tasse, die Marina Hoermanseder exklusiv für Lavazza ¡Tierra! entworfen hat: "Als ausgesprochene Liebhaberin Italiens und italienischem Caffès wollte ich die typischen Farben aus den drei Lavazza ¡Tierra! Packages in mein TassenDesign übertragen", erklärt Marina ihre Inspiration. Unbedingt wollte sie ihr modisches Markenzeichen, die Marina Hoermanseder-Schnalle, einbauen, aber ganz individuell: "Sie sollte diesmal aussehen wie mit einem Pinsel auf die Leinwand gezaubert, kunstvoll in Szene gesetzt". Echtes BaristaHandwerk ist schließlich auch eines der Markenkennzeichen von Lavazza. Die neue Lavazza ¡Tierra! Tasse ist streng limitiert, wird nur in den Medien und auf @lavazza_de verlost.

"Probiere, wie Verantwortung für Mensch und Natur schmeckt" - die Antwort auf das Motto der neuen, nachhaltigen Lavazza ¡Tierra! Caffès ist einfach: köstlich, italienisch, und wunderbar vielfältig.

Das sind die neuen Lavazza ¡Tierra! Produkte:

"Lavazza ¡Tierra! for Planet": Der Bio-Caffè stammt aus naturbelassenen Gebieten in Afrika sowie Mittel- und Südamerika. Dort macht die Lavazza-Stiftung Schulungen für Kaffeebauern möglich, die sich beim Anbau mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Der Geschmack zeichnet sich durch fruchtige Aromen und ein weiches Mundgefühl aus.

+ "Lavazza ¡Tierra! for Amazonia": Ein Bio-Caffè, der in Peru angebaut wird. Dort setzt sich die Lavazza-Stiftung durch ständige Wiederaufforstung des Amazonas-Regenwalds ein. Der samtig-schokoladige Geschmack überzeugt in dieser körperreichen, aromatischen Kaffeemischung.

+ "Lavazza ¡Tierra! for Africa": ein Bio-Caffè aus Ostafrika. Angebaut wird er in Regionen, in denen die Lavazza-Stiftung die neuen Generationen von Landwirten unterstützt und in moderner Betriebsförderung schult. Und dadurch eine nachhaltige Wirtschaft im Herkunftsland fördert. Der Geschmack ist kräftig und angenehm vollmundig, mit langanhaltend weichem Mundgefühl.

Die drei Sorten Lavazza ¡Tierra! For Africa, ¡Tierra! For Amazonia und ¡Tierra! For Planet sind ab April zu einem UVP von ca. 8,99 EUR/ 500 g erhältlich.

Über Marina Hoermanseder

Marina Hoermanseder ist ein in Berlin ansässiges Womenswear-Label und vereint feinste handwerkliche Raffinesse mit exaltiert-eleganten Designs. Seit 2014 steht die französischösterreichische Designerin mit ihrer Mode für ausgeprägten, femininen Individualismus. In ihren Kollektionen experimentiert Marina Hoermanseder mit starken Gegensätzen und spielt mit der Schönheit des Unkonventionellen. Für ihre Entwürfe aus vegetabil gegerbtem, selbstlackiertem Leder dienen ihr außergewöhnliche Inspirationsquellen wie orthopädische Korsetts aus dem 18. Jahrhundert, die aufgrund ihrer Ästhetisierung mit Konventionen brechen und so einen ganz besonderen Reiz hervorrufen. Alle Teile der Kollektion vereinen höchstes handwerkliches Niveau mit Eleganz und Exzentrik und lassen eine Passion für Details bis ins letzte Element erkennen. https://www.marinahoermanseder.com/

