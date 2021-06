Peter Gellermann

Spezialist Schmerztherapie Rheuma Schwerte - Peter Gellermann gilt als wahre Koryphäe bei der Schmerzbehandlung von Rheuma und Gicht

Schwerte (ots)

Der Heilpraktiker Peter Gellermann bietet in seiner Praxis in Schwerte eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten an. Seine Arbeit wurde bereits durch die Stiftung Deutscher Heilpraktiker mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet. Seine Praxis übernahm der Heilpraktiker 1989 und ist seitdem leitender Heilpraktiker.

Gerade wenn Sie nach "Spezialist Schmerztherapie Rheuma Schwerte " suchen, haben Sie mit Peter Gellermann den goldrichtigen Experten gefunden.

Die Praxisschwerpunkte von Spezialist Peter Gellermann liegen auf verschiedenen Erkrankungen. Hierzu zählen die biologische Augenbehandlung nach Prof. John Boel, Sauerstofftherapie, eine metabolische Stoffwechselanalyse, welche Abnehmblockaden löst, Wirbelsäulenbeschwerden zu behandeln, die Behandlung von Durchblutungsstörungen sowie die Behandlung von Kopfschmerzen und Migräne, Heuschnupfen und weiteren Allergien.

Die Leistungen der Praxis beziehen sich auf die Naturheilkunde. Hier werden naturheilkundliche Behandlungs- und Untersuchungsverfahren angewandt. Mittels feinstofflicher und spezieller Blutuntersuchungen werden Krankheiten frühzeitig erkannt. Die Behandlung von Allergien erfolgt durch die Bioresonanztherapie in Verbindung mit Homöopathie, um das Immunsystem zu regulieren. Für degenerative Augenerkrankungen führt Schmerztherapie Spezialist Peter Gellermann biologische Behandlungsmethoden nach Prof. John Boel durch. Für die Diagnose der Augenerkrankungen sowie für die Homöopathie führt der Heilpraktiker Konstitutionsbehandlungen durch.

Für vegetative Beschwerden führt er eine Bachblütentherapie durch, auch eine Raucherentwöhnung und Gewichtsabnahme ist durch eine Akupunktur möglich. Zur Verbesserung der Durchblutung verwendet er die HOT-Therapie sowie eine Sauerstofftherapie. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Rheumabehandlung, der biologischen Therapiebegleitung bei einer Krebserkrankung und der Schmerztherapie.

Bei der Schmerztherapie werden beispielsweise Kopfschmerzen oder Migräne durch eine osteopathische oder auch Akut- und Ursachenbehandlung durchgeführt. Die Schmerzbehandlung bei biologischem Rheuma oder Gicht wird mittels Lasertherapie und Akupunktur behandelt. Auch Schmerzen durch Rückenbeschwerden kann der Heilpraktiker mittels chirogymnastischer Therapie behandeln, der Rücken wird dadurch ganzheitlich wieder aufgebaut.

Um Schmerzen erst gar nicht entstehen zu lassen, werden als Vorsorge von Schmerzen eine Magnetanwendung und Energiemassagen angewandt, diese helfen auch bei Erschöpfungszuständen. Um die Abwehrkräfte zu stärken und Schmerzen somit nicht ausbrechen zu lassen, wird die Gesundheit durch die Eigenblutbehandlung unterstützt. Des Weiteren bietet Spezialist für Schmerztherapie Peter Gellermann auch Hausbesuche an, falls dies gewünscht wird.

Peter Gellermann arbeitete als examinierter Krankenpfleger insgesamt acht Jahre. Seine Ausbildung zum Heilpraktiker absolvierte er 1976 in Hardt an der Heilpraktikerschule. Bevor er die Praxis übernahm, arbeitete er zwei Jahre in der Gemeinschaftspraxis Hollatz & Gellermann. 1994 wurden seine besonderen Verdienste bei Volks- und naturheilkundlichen Diagnose- und Behandlungsmethoden sowie für das öffentliche Gesundheitswesen mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet. Diese wurde durch die Stiftung Deutscher Heilpraktiker verliehen.

Besonders hervorzuheben ist, dass er 2017 sein Buch "Rheuma ist heilbar" veröffentlichte, welches ein Kapitel von Wolfgang H. Koch enthält. Bereits 1997 veröffentlichte er sein Buch "Naturheilkundliche Behandlung der chronisch-rheumatoiden Arthritis".

Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Schmerztherapie Rheuma Schwerte ", erhalten Sie auf der Webseite https://naturheilkunde-treff.de/

Original-Content von: Peter Gellermann, übermittelt durch news aktuell