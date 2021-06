lialo.com

Mit 100 lialo Touren Deutschland entdecken

Mit über 1.800 Tourstopps und 1.000 Fragen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Innerhalb von 10 Monaten nach Launch erreicht das Tourangebot von lialo.com die magische Zahl 100. "Wir freuen uns, dass das Angebot, das lialo Spielern deutschlandweit bietet, so großen Anklang findet. Dafür spricht auch das stetige Wachstum an neuen Städten, Touren und Autoren.", freut sich lialo Mitgründer Andree Sadilek.

Im August 2020 ist lialo mit dem eigenen Tourangebot in Berlin gestartet. Etwa 10 Monate später erreicht das Start-up mit der Stadtführungs- und Schnitzeljagd-App lialo.com die magische Zahl 100. Die einhundertste Tour Reiter, Rocker, Räuber: Hannovers Altstadt führt die Spieler*innen quizzend durch die Jahrhunderte in Hannovers Altstadt und beantwortet dabei Fragen, wie "Warum wandert seit 2017 ein steinerner Schneemann durch die Stadt?". Zunächst umfasste das Tourenangebot nur Berlin, wo lialo auch gegründet wurde. Mittlerweile kann die Hauptstadt mit fast 50 Touren entdeckt werden und es gibt noch in 18 weiteren Städten lialo Touren. "lialo ist eine Abkürzung für 'like a local'. Die Touren werden alle mit viel Liebe zum Detail und dem Blick für das Besondere von Locals, also Einwohner*innen und Stadtführer*innen der jeweiligen Stadt, erstellt. Für Spieler*innen ist es so, wie die Stadt von einem guten Freund gezeigt zu bekommen.", sagt lialo Mitgründer Andree Sadilek.

Da bei lialo keine Ortung auf dem Endgerät genutzt wird, stehen alle Touren auch deutschlandweit zur Verfügung, können also auch bequem von Zuhause aus gespielt werden. Für Autoren Community Manager Stefan Tolkmitt hat das Erstellen jeder Tour etwas besonderes, er arbeitet eng mit den jeweiligen Autoren zusammen. "Der erste Moment eine Tour zu starten, die ich noch nicht kenne, ist immer wieder mit einer kleinen, kribbelnden Aufregung verbunden: wie bei jeder Reise ins Ungewisse. Und auch: der Austausch über Themen für die jemand persönlich brennt, ist immer wieder erfrischend und erweitert meinen Horizont nahezu täglich. Das macht es sehr spannend!", so Tolkmitt.

Das Ziel: Eine deutschlandweite Abdeckung

Nach dem Start in Berlin mit der Tour Brandenburger Tor, rätselhaft folgten rasch Potsdam und Hamburg. Andere Städte wie Köln, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, München, Dresden und viele mehr sind der Anfang eines deutschlandweit geplanten Tourangebots. Auch kleinere Städte wie Münster oder Altdorf bei Nürnberg sind dabei. "Es gibt überall etwas zu entdecken.", zeigt sich Andree Sadilek zuversichtlich.

Mit lialo können Spieler*innen nicht nur Touren spielen, sondern auch selbst schnell und einfach Touren und Schnitzeljagden erstellen. lialo ist eine webbasierte App, die durch simples Aufrufen der URL lialo.com im Browser genutzt werden kann. Es ist also kein Download und keine Installation nötig. Auch eine Registrierung oder das Erstellen eines Kontos sind weder für das Spielen einer Tour, noch das Erstellen einer Tour notwendig.

Über lialo:

Gründer der Web-App lialo sind Andree Sadilek und Christian Wegner (Momox-Gründer). Die Idee entstand während gemeinsamen Familienurlauben, bei denen sie ursprünglich für die Kinder der beiden Spiele und Schnitzeljagden entwickelten. Den Gründern gelang es, die spielerische Idee in ein klar strukturiertes Spiel- und Tourenkonzept umzusetzen. Die Entwicklung der Web-App startete im August 2019. Entstanden ist eine einfach zu bedienende App mit unterschiedlichen thematischen und touristischen Touren. Zudem kann jeder mithilfe von lialo eigene Touren konzipieren, um Freunde oder die Familie auf Entdeckung zu schicken. lialo ist kostenlos und kann ohne Download, Installation und Anmeldung einfach im Web-Browser des Smartphones genutzt werden. www.lialo.com

Original-Content von: lialo.com, übermittelt durch news aktuell