3sat

Drei Dokumentationen über "Traumorte" sowie die Doku "Die Dominikanische Republik" in 3sat

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Sonntag, 5. Juli 2020, ab 13.40 Uhr, und Freitag, 10. Juli 2020, 9.55 Uhr Erstausstrahlungen

Vom Traumstrand über faszinierende Naturlandschaften bis zu architektonischen Sehenswürdigkeiten: 3sat zeigt am Sonntag, 5. Juli 2020, ab 13.40 Uhr drei neue Folgen der Reihe "Traumorte" und präsentiert besonders schöne Reiseziele der Erde. Am Freitag, 10. Juli 2020, 9.55 Uhr, zeigt 3sat mit "Die Dominikanische Republik" eine weitere Reisedokumentation.

Zum Auftakt um 13.40 Uhr geht es am Sonntag, 5. Juli 2020, an eine der schönsten Küsten Europas. Die Dokumentation "Traumorte - Die italienische Riviera" führt rund 300 Kilometer entlang des Mittelmeers vom mondänen Seebad San Remo über Portofino, seit den 1950er-Jahren Treffpunkt des internationalen Jetsets, bis zu den pittoresken Klippendörfern von Cinque Terre. Um 14.25 Uhr gibt die Dokumentation "Traumorte - Die Normandie" Einblick in die 600 Kilometer lange Küste entlang des Ärmelkanals, vom Mont St. Michel über die Landungsstrände der Alliierten bis zur Halbinsel Cotentin. Steilklippen, Sandstrände und Seebäder prägen die Landschaft ebenso wie Abteien, Schlösser und idyllische Dörfer. Schließlich stellt "Traumorte - Java", um 15.10 Uhr, die indonesische Insel vor. Sie ist eine von 17.508 Inseln des südostasiatischen Landes. Hinduistische und buddhistische Hochkulturen hinterließen auf Java mächtige Tempelanlagen, und auch heute sind in den Dörfern noch alte Legenden, Traditionen und Kunsthandwerk lebendig. Stadtviertel in der Hauptstadt Jakarta erinnern an die einstige niederländische Kolonialherrschaft.

Am Freitag, 10. Juli 2020, 9.55 Uhr, zeigt 3sat mit "Die Dominikanische Republik" eine weitere Reisedokumentation. Die Dominikanische Republik hat viel mehr zu bieten als nur Karibik-Feeling. Strand, Sonne und Meer sind dort mit Merengue-Musik und -Tanz untrennbar verbunden. Die Insel gehört mit ihrer reichen Kultur zu den vielfältigsten Ländern der Karibik. Es gibt Whalewatching vor der Küste und idyllische Fischerdörfer. Historische Stätten von Ureinwohnern zeugen von der langen Geschichte des Landes.

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos zu den Filmen sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck

Weitere Infos zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell