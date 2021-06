Breguet

Rückkehr einer Ikone: Breguet präsentiert eine neue Version der Type XXI in Titan, inspiriert von der Type 20, dem berühmten Fliegerchronographen von Breguet aus den 1950er Jahren

Vom Innovationsgeist seiner Vorfahren inspiriert wird Louis Charles Breguet (1880-1955) zu einem der Wegbereiter der französischen Luftfahrt. Er entwarf nicht nur zahlreiche komplett neuartige Luftfahrzeuge (wie den Tragschrauber, einen Vorläufer des Helikopters), sondern auch Doppeldeckermaschinen, Wasserflugzeuge, Jagdflugzeuge oder zivile Transportflieger und wurde so zu einer bedeutenden Persönlichkeit in der Welt der Luftfahrt. Neben der Begeisterung für die Eroberung der Lüfte, entwickelte Breguet auch ein Interesse für speziell für die Luftfahrt entwickelte Uhren. Im Jahr 1935 entwirft die Maison bereits erste Chronographen fürs Handgelenk. Etwa zwanzig Jahre später wird das bislang wichtigste Kapitel in der Geschichte der Breguet Fliegeruhren geschrieben: Im Auftrag der französischen Streitkräfte startet Breguet die Produktion der Type XX, einer Uhr die zur Legende wurde.

Im Jahr 2021 ergänzt Breguet die Kollektion um den Chronographen Type XXI 3815. Diese limitierte Version schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des legendären Fliegerchronographen auf. Die Type XXI 3815 wird heute das moderne Pendant zur Type XXI 3817, einer Edition im Vintage-Look, die 2016 vorgestellt wurde.

Das neue Modell verfügt über ein 42 mm großes Gehäuse aus Titan und besitzt eine Wasserdichtigkeit bis 100 Meter. Die beidseitig drehbare Lünette, ebenfalls aus Titan, verfügt über eine schwarz lackierte 60-Minuten-Skala. Der sportliche Charakter des Chronographen wird durch ein tiefschwarzes Zifferblatt mit Sonnenschliff unterstrichen, sowie die großen lumineszierenden Ziffern, die Indizes und Zeiger in wahlweise grün oder orange.

Außerdem sind lediglich zwei Zähler in das Zifferblatt integriert: Die 24-Stunden-Anzeige bei 3 Uhr und die Kleine Sekunde bei 9 Uhr. Durch den neuen Präzisionsminutenkreis und das Datum bei 6 Uhr bekommt die Uhr einen modernen Look. Das mechanische Uhrwerk mit Automatikaufzug ist mit der Flyback-Funktion ausgestattet, ein unverzichtbares Element der Kollektion.

Beide Varianten (Ref. 3815TI/HM/3ZU in grün oder Ref. 3815TI/HO/3ZU in orange) sind auf jeweils 250 Exemplare limitiert, von 1/250 bis 250/250 durchnummeriert. Für beide Versionen liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei EUR 14.400 inkl. 19% MwSt. Die Zeitmesser sind in einer begrenzten Stückzahl in der Breguet Boutique in Düsseldorf oder bei ausgewählten Konzessionären erhältlich.

Weitere Informationen über die Type XXI 3815 und die Kollektionen von Breguet finden Sie auf der Website: www.breguet.com/de

