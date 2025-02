Coway Co., Ltd.

Coway gibt Finanzergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2024 bekannt

Seoul, Südkorea

Der Umsatz von Coway im vierten Quartal 2024 erreichte 1.125,7 Mrd. KRW (+12,1 % im Jahresvergleich) und der Betriebsgewinn belief sich auf 183,4 Mrd. KRW (+10,4 % im Jahresvergleich).

Der Jahresumsatz des Unternehmens belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf insgesamt 4.310,1 Mrd. KRW (+8,7 % im Vergleich zum Vorjahr) bei einem Betriebsgewinn von 795,4 Mrd. KRW (+8,8 % im Vergleich zum Vorjahr)

Coway plant, das stetige Wachstum im Jahr 2025 durch die Beschleunigung seiner „New Coway"-Strategie voranzutreiben.

Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

„Wir freuen uns, dass wir 2024 sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt eine stabile Leistung erbracht haben, selbst in einem schwierigen Geschäftsumfeld", erklärte Jangwon Seo, CEO von Coway. „Dieser Erfolg ist auf unseren disziplinierten Managementansatz und unser Engagement für den Ausbau von Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns bei der Beschleunigung unserer „New Coway"-Strategie auf die Entwicklung differenzierter, innovativer Produkte und die Erweiterung unserer globalen Präsenz konzentrieren, um ein nachhaltiges Wachstum zu fördern."

Coway meldete die folgenden Ergebnisse:

Umsatz im vierten Quartal: 1.125,7 Mrd. KRW (+12,1 % gegenüber dem Vorjahr)

Operatives Ergebnis im vierten Quartal: 183,4 Mrd. KRW (+10,4 % gegenüber dem Vorjahr)

Jahresumsatz: 4.310,1 Mrd. KRW (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr)

Jahresbetriebsgewinn: 795,4 Mrd. KRW (+8,8 % gegenüber dem Vorjahr)

*Die ausgewiesenen Zahlen sind der konsolidierten K-IFRS (International Financial Reporting Standards) Rechnung entnommen.

Im Jahr 2024 verzeichnete Coway im Inlandsgeschäft einen Umsatz von 2.581,7 Mrd. KRW, was einer Steigerung von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde durch den starken Absatz von Schlüsselprodukten wie Wasserfiltern, Luftreinigern und Bidets sowie durch den steigenden Absatz der wachstumsstarken Marke BEREX vorangetrieben.

Die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway meldeten im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 1.545,2 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 8,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Malaysia stieg der Jahresumsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,6 % auf 1.158,4 Mrd. KRW, während die Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten einen Jahresumsatz von 214,2 Mrd. KRW verzeichnete, was einem Anstieg von 4,4 % gegenüber 2023 entspricht, und Thailand ein beeindruckendes Wachstum von 24,3 % gegenüber dem Vorjahr und einen Jahresumsatz von 125,7 Mrd. KRW verzeichnete.

Coway gab bekannt, dass es eine Jahresenddividende in Höhe von 2.630 KRW pro Aktie beschlossen hat. Die Gesamtdividendenausschüttung beläuft sich auf 189,1 Mrd. KRW, was einer Steigerung von 93 % gegenüber der Vorjahresdividende von 98,0 Mrd. KRW (1.350 KRW pro Aktie) entspricht.

Darüber hinaus wird Coway sein „Corporate Value-Up Program" vorstellen, dessen Hauptschwerpunkt auf der Steigerung der Aktionärsrendite von den bisherigen 20 % auf 40 % in den nächsten drei Jahren liegt. Dieser Plan umfasst Maßnahmen wie Bardividenden und die Einziehung eigener Aktien.

Weitere Einzelheiten über die finanzielle Performance von Coway finden Sie auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

