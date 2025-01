Coway Co., Ltd.

Coway wird mit dem CES 2025 Innovation Award ausgezeichnet

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

SEOUL, Südkorea, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ – Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass es von der Consumer Technology Association (CTA) zum CES® 2025 Innovation Awards Honoree ernannt wurde.

Das vom CTA gesponserte Programm der CES Innovation Awards ist ein jährlicher Wettbewerb, der die neuesten bahnbrechenden Technologien aus aller Welt ins Rampenlicht stellt. Im Rahmen des Bewertungsverfahrens werden die Produkte einer gründlichen Prüfung unterzogen, bei der ihre Innovation, Technik, Funktionalität, Ästhetik und ihr Design von führenden Branchenexperten bewertet werden.

In diesem Jahr wurde Coway im Rahmen der CES® 2025 Innovation Awards für drei konzeptionelle Produkte ausgezeichnet, die die zukunftsweisende technologische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegeln, die neben optimierten, vollständig anpassbaren Lebenslösungen auch ein Höchstmaß an Komfort für den Verbraucher vorsieht.

Die Produkte, die bei den diesjährigen CES Innovation Awards ausgezeichnet wurden, sind das „Digital Healthcare Bidet" (Digitales Gesundheits-Bidet) in der Kategorie Haushaltsgeräte, der „Smart Self-cleaning Air Purifier" (Intelligenter selbstreinigender Luftreiniger) in der Kategorie Nachhaltigkeit und Energie/Strom und der „Smart Home Care Air Purifier" (Intelligenter Luftreiniger für das Zuhause) in der Kategorie Smart Home.

Das „Digital Healthcare Bidet" (Digitales Gesundheits-Bidet) ist ein Bidet-Konzept, das über die herkömmliche Reinigungsfunktion traditioneller Bidets hinausgeht, indem es eine integrierte Funktion bietet, die dem Benutzer ganzheitliche Gesundheits-Updates und ein maßgeschneidertes Management auf der Grundlage der Daten bereitstellt, die während der Produktnutzung im Laufe der Zeit gesammelt und überwacht werden.

Das Konzeptprodukt „Smart Self-cleaning Air Purifier" (Intelligenter selbstreinigender Luftreiniger) von Coway, der mit einer innovativen Selbstreinigungstechnologie ausgestattet ist, die das Reinigen oder Austauschen von Filtern überflüssig macht, wurde insbesondere für sein umweltfreundliches Design ausgezeichnet, das die Produktion von Filterabfällen minimiert.

Das dritte Produkt, das mit einer Auszeichnung bedacht wurde, der „Smart Home Care Air Purifier" (Intelligenter Luftreiniger für das Zuhause), ist ein Luftreiniger-Konzeptprodukt, das Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) nutzt, um optimierte Luftpflegelösungen für jeden Raum zu entwerfen und bereitzustellen, wodurch die Luftreinigung in mehreren Räumen für den Verbraucher effektiver und nahtloser wird.

„Dies ist eine wirklich bedeutende Leistung, da sie die Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit der innovativen Technologien von Coway bestätigt und die wachsende Aufmerksamkeit für unsere bahnbrechenden Innovationen auf globaler Ebene demonstriert", sagte ein Vertreter von Coway. „Wir werden weiterhin unser Bestes geben, um innovative Technologien und Produkte zu entwickeln, die Trends setzen und neue Standards auf dem globalen Markt für Haushaltsgeräte setzen."

Coway wird weiterhin für seine branchenführenden technologischen Fähigkeiten anerkannt und hat seit dem ersten Gewinn des Unternehmens im Jahr 2016 insgesamt 28 CES-Innovationspreise in verschiedenen Produktkategorien gewonnen, darunter Wasserreiniger, Luftreiniger, Bidets, intelligente Matratzen und Massagebetten.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589936/Image__Coway_Wins_CES_2025_Innovation_Award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-wird-mit-dem-ces-2025-innovation-award-ausgezeichnet-302345430.html

Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell