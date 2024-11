Coway gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt

Coway Co., Ltd.

Coway Co., Ltd., „Best Life Solution Company", hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben.

„Wir gewinnen weiterhin neue Kunden und haben dank des starken Umsatzwachstums sowohl im Inland als auch im Ausland die 10-Millionen-Grenze bei unseren Mietkonten überschritten", sagte Soon Tae Kim, Finanzleiter von Coway. „Für den Rest dieses Jahres und darüber hinaus werden wir uns weiterhin auf Forschung und Entwicklung konzentrieren, um Produktinnovationen und Digitalisierung voranzutreiben, und wir werden uns auch bemühen, unser robustes Leistungswachstum beizubehalten."

Die von Coway gemeldeten Erträge stellen sich wie folgt dar:

Umsatz im dritten Quartal: 1.100,3 Mrd. KRW (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr)

Operatives Ergebnis im dritten Quartal: 207,1 Mrd. KRW (+6,0 % gegenüber dem Vorjahr)

* Die ausgewiesenen Zahlen stammen aus der konsolidierten Rechnung K-IFRS (International Financial Reporting Standards).

Der kumulierte Umsatz für das Jahr 2024 beläuft sich nun auf 3.184,4 Mrd. KRW (+7,5 % gegenüber dem Vorjahr) mit einem Betriebsgewinn von 612,0 Mrd. KRW (+8,3 % gegenüber dem Vorjahr).

In Südkorea erwirtschaftete das Inlandsgeschäft im dritten Quartal einen Umsatz von 660,8 Mrd. KRW, 9,9 % mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg ist auf den stetigen Verkauf des „Icon Ice Water Purifier" während der Sommermonate sowie auf die anhaltende Beliebtheit der BEREX-Matratzen und Massagesessel zurückzuführen. Der Nettozuwachs an inländischen Mietkonten im dritten Quartal hat sich mit insgesamt 102.000 Konten gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Darüber hinaus beläuft sich der kumulierte Nettozuwachs für die ersten drei Quartale dieses Jahres auf 245.000 Konten, eine Zahl, die den gesamten Nettozuwachs des letzten Jahres von 193.000 Konten bereits übertroffen hat.

Die Tochtergesellschaften von Coway im Ausland verzeichneten im dritten Quartal ebenfalls ein starkes Wachstum und erzielten einen Umsatz von 391,5 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hervorzuheben sind die Tochtergesellschaft in Malaysia, die einen Umsatz von 293,4 Mrd. KRW und damit eine Steigerung von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr erzielte, und die Tochtergesellschaft in Thailand, die ihren Wachstumskurs mit einem Umsatz von 32,5 Mrd. KRW und einer Steigerung von 8,9 % gegenüber dem Vorjahr weiter fortsetzte.

Weitere Einzelheiten über die finanzielle Performance von Coway finden Sie auf der Seite des Unternehmens Investor Relations.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

