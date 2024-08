Coway Co., Ltd.

Coway veröffentlicht seinen neuen Nachhaltigkeitsbericht für das GJ 2023

Coway Co., Ltd., das „Best Life Solution Company" (das Unternehmen für die besten Lösungen für das Leben), hat die neue Ausgabe des Coway-Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung seiner Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance, ESG) und gibt einen transparenten Einblick in die Strategien und Aktivitäten, die zur Lösung von ESG-bezogenen Problemen ergriffen wurden.

„Durch kontinuierliche Innovation und einzigartige Managementstrategien haben wir Herausforderungen in Chancen verwandelt, was 2023 trotz anhaltender globaler wirtschaftlicher Unsicherheit zu einer außergewöhnlichen Geschäftsleistung führte", so Jangwon Seo, Geschäftsführer von Coway. „Wir werden unseren Weg in Richtung Nachhaltigkeit fortsetzen, indem wir unser ESG-Rahmenwerk in Bereichen wie Produktentwicklung, Lebenszyklusmanagement, Ressourcennutzung, CO2-Emissionen und sozialer Wert weiter verbessern."

Der neue Nachhaltigkeitsbericht 2023* von Coway hebt die wichtigsten Erfolge des Jahres 2023 in jedem ESG-Sektor hervor.

Im Umweltsektor wurde das Matratzen-Rücknahme- und -Recyclingsystem von Coway vom Umweltministerium als beispielhafter Fall für die Ressourcenzirkulation in Südkorea anerkannt.Coway hat ein Scope-3-Inventar erstellt, um die Menge der im gesamten Unternehmen erzeugten Treibhausgase zu messen und diese Informationen auf der Ebene der Lieferkette offenzulegen.

Im sozialen Bereich hat das Unternehmen sein Engagement für Vielfalt und Inklusion durch die Gründung des „Coway MulbitSori Choir" für Sehbehinderte unter Beweis gestellt und damit zur Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen beigetragen. Coway organisierte auch mehrere Veranstaltungen zum Schutz der Artenvielfalt in der örtlichen Gemeinde, um das Bewusstsein für die Umwelt und die Bedeutung ihres Schutzes zu fördern.

Im Bereich der Unternehmensführung richtete Coway ein System für den Ausschuss zur Empfehlung unabhängiger Direktoren ein und erstellte klare Richtlinien für die Ernennung unabhängiger Direktoren, um deren Integrität zu gewährleisten.

Das ESG-Komitee von Coway wurde 2021 gegründet, um das ESG-Management zu stärken, indem es das Fachwissen und die unabhängigen Ansichten eines Vorstands nutzt. Das Komitee hält sich über die neuesten ESG-Trends in jedem Bereich auf dem Laufenden, identifiziert Risiken und Chancen und entwickelt Strategien, um diese anzugehen. Daher informiert Coway seine Aktionäre, Investoren und andere Interessengruppen regelmäßig und transparent über seine ESG-Managementaktivitäten.

Der neue Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Coway erscheint zum 19. Mal. Die erste Ausgabe wurde 2006 veröffentlicht und seit 2015 gibt es eine eigene Website.

Den vollständigen Text des neuen Coway-Nachhaltigkeitsberichts 2023 finden Sie hier.

*Der neue Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Coway- nthält die Ergebnisse des GJ 2023, im Gegensatz zum ursprünglichen Nachhaltigkeitsbericht 2023, von Coway, der das GJ 2022 abdeckt.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

