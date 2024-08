DR. SONNENBERG

Gerade Zähne, klarer Vorteil: Dr. Boris Sonnenberg verrät, warum ein perfektes Lächeln als Erfolgssymbol gilt

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Dem menschlichen Lächeln kommt in vielen Bereichen eine wichtige Bedeutung zu, unter anderem entscheidet es maßgeblich über die Sympathie zwischen zwei Menschen. Eine wichtige Komponente des Lächelns ist die Zahnstellung. Fachzahnarzt für Kieferorthopädie Dr. Boris Sonnenberg ist einer der international führenden Kieferorthopäden bei der Korrektur von Fehlstellungen mithilfe von Alignern. Warum gerade Zähne so wichtig sind, wie Aligner die Zahnstellung verbessern und warum die Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie in Stuttgart ein guter Ansprechpartner für Aligner-Behandlungen ist, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte - mit diesem Sprichwort wird bereits angedeutet, welche zentrale Bedeutung das Lächeln für das menschliche Sozialverhalten hat. Mit einem Lächeln demonstrieren Unbekannte ihre guten Absichten, Menschen drücken Sympathie aus oder verlieben sich sogar ineinander. Wie das Lächeln auf andere wirkt, wird dabei maßgeblich von den Zähnen bestimmt. Während weiße, gerade Zähne als der Inbegriff von Ästhetik gelten, wirken schiefe Zähne häufig ungepflegt oder sogar abstoßend. Im schlimmsten Fall fühlen sich Menschen mit Zahnfehlstellungen so unwohl, dass sie im Beisein anderer nicht mehr lächeln. "Schiefe Zähne können für Betroffene zu einer großen Belastung werden. Unwohlsein und Scham führen dazu, dass sie in der Öffentlichkeit permanent angespannt sind, weil sie es unbedingt vermeiden möchten, dass andere ihre Fehlstellungen bemerken", bestätigt Dr. Boris Sonnenberg, Facharzt für Kieferorthopädie aus Stuttgart.

"Dabei muss heutzutage niemand mehr seine schiefen Zähne ertragen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um auch als Erwachsener seine Zahnfehlstellungen korrigieren zu lassen", führt der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie weiter aus. "Eine davon sind transparente Schienen aus Kunststoff, sogenannte Aligner." Der Experte Dr. Boris Sonnenberg ist bereits seit 2002 als Kieferorthopäde tätig und konzentrierte sich neben der Korrektur bei Kinder- und Jugendzähnen von Beginn an auch auf die Behandlung von Erwachsenen. Dieses Fachgebiet liegt dem Spezialisten am Herzen, weshalb er heute als einer der international führenden Kieferorthopäden in dem Bereich gilt. Die Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie umfasst zwei Praxen im Großraum Stuttgart. Hier können sich Erwachsene unter anderem mit Alignern behandeln lassen, um ihre Zahnfehlstellungen zu beseitigen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bedeutung von geraden Zähnen

Das menschliche Lächeln beschäftigt Wissenschaftler schon seit einiger Zeit, weshalb es häufig Gegenstand von Untersuchungen und Studien ist. In einer davon konnte man durch objektives Eye-Tracking herausfinden, dass 80 Prozent aller Menschen ihr Augenmerk bei einer Begegnung mit anderen Menschen zuerst auf ihre Mundpartie richten. Leidet das Gegenüber an Zahnfehlstellungen, erhöht sich die Aufmerksamkeit auf den Mundbereich weiter. Gleichzeitig weiß man, dass sich Menschen innerhalb von nur sieben Sekunden ein Bild von ihrem Gegenüber machen - gesunde und gerade Zähne spielen dabei eine entscheidende Rolle.

In einer anderen Studie konnte nachgewiesen werden, dass Menschen mit ästhetisch ansprechenden, geraden Zähnen und einem daraus resultierenden attraktivem Lächeln von anderen als vertrauenswürdiger, erfolgreicher und intelligenter eingeschätzt werden. Zudem wird durch häufiges Lächeln die Freisetzung von Glückshormonen unterstützt. Wer sich wegen seiner schiefen Zähne kaum mehr traut zu lächeln, büßt damit nachweislich an Wohlbefinden und Zufriedenheit ein.

Aligner - nahezu unsichtbare Kunststoffschienen zur Korrektur von Zahnfehlstellungen

Die Datenlage ist also eindeutig: Ein schönes Lächeln mit geraden Zähnen wirkt sich vielfach positiv aus. Gleichzeitig gibt rund die Hälfte aller Berufstätigen an, dass sie mit ihrer Zahnstellung nicht zufrieden ist. Eine Möglichkeit, um Fehlstellungen unkompliziert zu korrigieren, ist eine Behandlung mit sogenannten Alignern. Dabei werden dem Patienten regelmäßig nahezu unsichtbare Kunststoffschienen angepasst, die die Zähne Schritt für Schritt in die gewünschte Position bringen. Wegen ihrer Transparenz sind diese Schienen besonders dezent, außerdem lassen sie sich mühelos in den Alltag integrieren, denn zum Essen und Zähneputzen werden die Aligner einfach herausgenommen. Darüber hinaus sind nach der Anpassung nur kurze Praxisbesuche mit größeren Abständen beim Kieferorthopäden notwendig - den wöchentlichen Schienenwechsel können Patienten nämlich eigenständig durchführen.

Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie - Behandlung von Zahnfehlstellungen auch im Erwachsenenalter

Mit der Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie in Stuttgart hat sich Dr. Boris Sonnenberg auf die Behandlung von Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen spezialisiert. Im Gegensatz zur geläufigen Meinung kann die Zahnstellung nämlich nicht nur bei Kindern und Jugendlichen beeinflusst werden, vielmehr sind Zähne bis ins hohe Alter hinein beweglich. Besonders bei der Aligner-Methode gilt der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie als international führende Koryphäe. Als Apex Diamond II-Provider und Vize-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Aligner Orthodontie (DGAO e.V.) blickt er auf mehr als 4.000 Patienten zurück, denen er mit dem Aligner-System bereits zu einem ästhetischen Lächeln verhelfen konnte. Um seine Erfahrungen auch anderen nutzbar zu machen, arbeitet Dr. Boris Sonnenberg zudem mit Universitäten im In- und Ausland zusammen, um das Anwendungsgebiet der Aligner-Methode wissenschaftlich zu erweitern.

Sind Sie mit Ihren Zähnen unzufrieden? Wünschen Sie sich, endlich wieder unbeschwert lächeln zu können? Dann kontaktieren Sie jetzt den Fachzahnarzt für Kieferorthopädie Dr. Boris Sonnenberg in Stuttgart und lassen Sie sich zu Ihren Möglichkeiten beraten!

Original-Content von: DR. SONNENBERG, übermittelt durch news aktuell