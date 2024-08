Coway Co., Ltd.

Coway kommt seinen Umweltzielen durch ESG-Initiativen näher

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 100 % zu reduzieren, indem es „kohlenstoffneutral" ist.

SEOUL, Südkorea, 29. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Bereits 2006 verpflichtete sich Coway, getreu seinem Namen als „Best Life Solution Company", zur Einhaltung eines ESG-Rahmens, der die Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit minimieren sollte. Coway kündigte an, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2020 um 50 % reduziert werden sollen. Mittel- bis langfristig plant das Unternehmen, zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu arbeiten und bis 2050 vollständig klimaneutral zu sein.

Seit der Erklärung seines ESG-Rahmens im Jahr 2006 hat Coway seine Mission, Vision, Umweltpolitik und Ziele aktiv umgesetzt.

Im Jahr 2021 verstärkte Coway sein Engagement durch die Einrichtung eines ESG-Ausschusses und beschleunigte seine strategischen ESG-Ziele durch die öffentliche Bekanntgabe von Initiativen, die in jedem Bereich bis 2023 erreicht werden sollen.

Abfallrückgewinnungs- und Recyclingsystem für einen verbesserten Ressourcenkreislauf

Coway strebt den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft an, indem es einen Kreislauf aus Rückgewinnung, Wiederverwendung und Recycling alter Ressourcen nutzt. Ziel ist es, bis 2030 eine 100-prozentige Abfallrecyclingquote und eine 100-prozentige Verwertungsquote für Industrieabfälle zu erreichen.

Ein Beispiel dafür ist Coways System zur Rückgewinnung und zum Recycling von Altmatratzen, das seit 2018 in Kraft ist. Das Unternehmen übernimmt die Kontrolle über den gesamten Recyclingprozess, vom Sammeln der gebrauchten Matratzen über das Schneiden und Schreddern bis hin zum Trennen wertvoller Materialien wie Altmetall und Kunstharz, um einen effizienteren Ressourcenkreislauf zu fördern. Das System wurde vom Umweltministerium als beispielhafter Fall von Ressourcenkreislauf in Südkorea anerkannt.

Coway minimiert seine Umweltauswirkungen auch durch die Verwendung von recycelten Materialien in seinen Produkten. Der Winner-Luftreiniger verwendet für die meisten internen und externen Komponenten recycelte PCR-Kunststoffe, wodurch der Abfall erheblich reduziert wird. Seit 2022 verwendet Coway für seine Bidetprodukte auch nicht brennbare Recyclingmaterialien und plant eine weitere Expansion.

Nutzung erneuerbarer Energien an Unternehmensstandorten

Um den Ausstoß von Treibhausgasen und Umweltschadstoffen während der gesamten Produktionsprozesse zu reduzieren, hat Coway in erneuerbare Energiequellen investiert und wird dies auch weiterhin tun. Das Unternehmen nutzt Solarstrom in drei seiner Fabriken – der Yugu-Fabrik (49,5 kWh), der Incheon-Fabrik (39 kWh) und der Pocheon-Fabrik (45 kWh) – sowie im Yugu-Vertriebszentrum (1.048,8 kWh). Das Unternehmen produziert auch erneuerbare Energie durch die Solarkraftwerke 001 und 002.

Im Jahr 2023 konnte Coway mit diesen Anlagen etwa 185 MWh Strom selbst erzeugen und verbrauchen, was einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um etwa 81 Tonnen entspricht.

Kultivierung einer umweltfreundlichen Kultur

Coways laufende Umweltkampagnen fördern die Kultur des Umweltbewusstseins des Unternehmens. Die „Coway River Plogging Campaign" wurde 2022 ins Leben gerufen und fördert mit ihren jährlichen Veranstaltungen umweltfreundliche Praktiken wie das Sammeln von Abfällen beim Joggen oder Spazierengehen in der Nähe von Gewässern und die Förderung des Umweltbewusstseins im täglichen Leben. Die Beteiligung an der Kampagne im Jahr 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr um 41 % gestiegen, was ein Beweis für die breite Unterstützung in der Bevölkerung ist.

Das Coway „Classroom Forest Project" fördert das Umweltbewusstsein von Kindern, indem es landesweit Grundschulen mit luftreinigenden Pflanzen ausstattet, ein Umweltbewusstsein schafft und die Kinder über die Bedeutung des Umweltschutzes aufklärt.

In Anerkennung seiner Bemühungen erhielt Coway im Rahmen der 2023 KCGS ESG Evaluation & Ratings die Note „A" und wurde bei den 2023 Corporate Innovation Awards, die gemeinsam von der koreanischen Industrie- und Handelskammer und dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie ausgerichtet werden, mit dem Preis des Industrieministers ausgezeichnet. Coway wurde außerdem 11 Jahre in Folge in den Dow Jones Sustainability Asia/Pacific Index 2023 aufgenommen, was seine Leistungen im ESG-Management bestätigt.

Ein Sprecher von Coway erklärte: „Coway setzt sich weiterhin dafür ein, unsere ESG-Management-Vision „Creating a Better Earth" zu verwirklichen, indem wir unsere Umweltmanagementsysteme verbessern, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und Kohlenstoffneutralität zu erreichen."

