Noch mehr Vielfalt: Studiosus veröffentlicht Fernreisen-Katalog 2025

Studiosus macht jetzt Lust auf Fernreisen 2025. Der frisch erschienene Katalog bündelt 115 Reisen weltweit und punktet mit noch mehr Vielfalt. Insgesamt 15 Angebote sind neu.

Neben einer dreiwöchigen Argentinien-Chile-Kombi mit Abstecher in die Atacamawüste finden sich umfassende Reisen nach Südafrika und Japan im Programm - immer in Begleitung von speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleitern.

Ganz neu ist zum Beispiel die 15-tägige Reise "Simbabwe - Höhepunkte". Dabei erleben die Gäste des Veranstalters nicht nur die weltberühmten Viktoriafälle, sondern tauchen auch in die Ruinenwelt des mittelalterlichen Groß-Simbabwe ein und halten im Hwange-Nationalpark Ausschau nach Löwen, Geparden und Elefanten. Internet: www.studiosus.com/7501

Premiere feiert auch die Reise "Taiwan - Südkorea: Hochkulturen Ostasiens". An 16 Tagen erleben die Studiosus-Gäste die Metropolen Taipeh und Seoul, staunen über die marmorne Taroko-Schlucht und mystische Hügelgräber in Gyeongju - und lassen sich die hervorragende Küche der beiden Länder auf Nachtmärkten und beim BBQ auf der Zunge zergehen. Internet: www.studiosus.com/5406

Ein weiteres neues Länderduo gilt es im Norden Amerikas zu entdecken. In 18 Tagen führt der Weg von Westkanada bis in die USA. Auf dem Programm: ganz großes Landschaftskino - von der Weite der Prärie bei Calgary über den Regenwald in British Columbia bis zur Vulkanlandschaft des Mount St. Helens. Ebenfalls vorgesehen: ein Treffen mit einem Angehörigen der First Nations und Einblicken in die indigene Kultur. Internet: www.studiosus.com/6110

Buchbar sind die Angebote in Reisebüros oder im Studiosus-ServiceCenter unter der 00800 - 2401 2401 (kostenfrei aus D, A und CH). Alle Reisen sind auch online unter www.studiosus.com abrufbar.

Webinar für Reisebüros zum Start in die Fernreisen-Saison

Für Reisebüros bietet die Studiosus-Verkaufsförderung am 27. Juni um 14 Uhr und am 16. Juli um 12 Uhr kostenfreie Webinare an. Neben einem Überblick über die neuen Reisen gibt es aktuelle Informationen, zum Beispiel zum Versand der Reiseunterlagen. Das Webinar dauert 60 Minuten, eine Anmeldung ist unter https://vkf.studiosus.com/ möglich. Rückfragen unter +49 (0)89/500 60-558 oder verkaufsfoederung@studiosus.com

Klimaschonend unterwegs

Alle Studiosus-Reisen sind besonders klimaschonend. Im Preis inbegriffen ist das Rail-&Fly-Ticket in der 1. Klasse zum/vom Abflugsort von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich. Neben den Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten gleicht Studiosus auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind. Weitere Informationen unter https://www.studiosus.com/nachhaltig-reisen/klimaschonend-reisen

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Das Gesamtangebot der Studiosus-Gruppe umfasst insgesamt 900 Routen in 110 Länder weltweit. Im Jahr 2023 erzielte die Studiosus-Gruppe einen Gesamtumsatz von 226.126.000 Euro. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein. Alle Reisen sind nachhaltig gestaltet und durch umfassende CO2e-Kompensation besonders klimaschonend. Internet: www.studiosus.com

