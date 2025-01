Coway Co., Ltd.

Coway wird zum 12. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index gelistet

Von 600 bewerteten Unternehmen unter den besten 20 % eingestuft

Das einzige koreanische Unternehmen, das in der Kategorie DHP Household Durables Industry ausgewählt wurde

Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", gab bekannt, dass es im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index („DJSI Asia Pacific") zum 12. Mal in Folge vertreten ist.

Die Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI), die 1999 eingeführt wurden, bewerten die ESG-Leistung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) globaler Unternehmen, um Anlegern eine Orientierungshilfe für nachhaltige Entscheidungen zu geben.

Coway ist seit 12 Jahren in Folge im DJSI Asia Pacific und seit 7 Jahren in Folge im Dow Jones Sustainability Korea Index vertreten. Es ist das einzige koreanische Unternehmen, das in der Branchenkategorie DHP Household Durables des DJSI Asia Pacific Index vertreten ist.

Coway erhielt hervorragende Bewertungen für die Bereiche Umweltpolitik und -management, Klimastrategie, Wasser und Informationssicherheit/Cybersecurity und Systemverfügbarkeit.

Diese Erfolge unterstreichen Coways unermüdliches Engagement für das ESG-Management, das von seinem 2021 gegründeten ESG-Ausschuss vorangetrieben wird. Unter der Leitung dieses Ausschusses hat das Unternehmen einen umfassenden ESG-Managementrahmen eingeführt, der in drei strategischen Prioritäten verankert ist: Einführung eines klimaneutralen Managementsystems, Förderung von Vielfalt und Inklusion sowie Förderung einer transparenten und nachhaltigen Unternehmensführung.

Coway erweitert sein Engagement für soziale Verantwortung durch sinnvolle Initiativen. Das Unternehmen ist stolz darauf, Koreas erstes privates Rollstuhlbasketballteam, das BlueWheels Basketball Team, und den Mulbit Sori Choir zu unterstützen, der die bemerkenswerten Talente von Menschen mit Sehbehinderungen präsentiert. Zu den Bemühungen um den Umweltschutz gehören das Classroom Forest Project, bei dem Grundschulen luftreinigende Pflanzen gespendet werden, und die River Plogging Campaign, die die Kunden zur Teilnahme an alltäglichen Umweltschutzaktivitäten auffordert.

Ein Vertreter von Coway sagte: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir erneut in den angesehenen DJSI Asia-Pacific und DJSI Korea aufgenommen wurden. Als Best Life Solution Company sind wir weiterhin bestrebt, Vertrauen und gemeinsames Wachstum mit unseren Kunden, lokalen Gemeinschaften und Partnern zu fördern."

Neben den DSJI-Auszeichnungen haben Coways Nachhaltigkeitsbemühungen bemerkenswerte Anerkennung gefunden. Das Unternehmen erhielt 2024 ein „AA" im MSCI ESG Rating und ein „A" im ESG-Rating des Korea Corporate Governance Service (KCGS).

Informationen zu Coway Co., Ltd. Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

