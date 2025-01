The Freedom International Group

Die Freedom International Group, eine Investmentgesellschaft mit den Schwerpunkten Technologie, Finanzen, Gesundheit und Wellness, konnte ihren Kundenstamm im Jahr 2024 auf 2,2 Millionen erhöhen, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Jahr 2024 entspricht

President & CEO Narek Sirakanyan gab der Entwicklung der Gruppe einen neuen Impuls, indem er das neue Produkt qTest einführte, neue Büros in Dubai und Bien Hoa (Vietnam) eröffnete und eine aggressivere Marketingstrategie förderte.

Narek Sirakanyan kommentiert: „Das Jahr 2024 markiert unser zehnjähriges Jubiläum. Jetzt sind wir bereit für einen Quantensprung mit dem Ziel eines Börsengangs im Jahr 2029. Ich persönlich glaube, dass wir weiterhin nach Projekten suchen müssen, die sich durch Innovation, Skalierbarkeit und gesellschaftliche Relevanz auszeichnen. Wir sind jetzt in 19 Ländern vertreten und werden dieses Jahr zwei weitere eröffnen. Wir sind bereit, Firstline zu starten, unsere neue App für den Horeca-Sektor, die unseren High-Tech-Bereich ergänzt."

2024 Fakten & Zahlen

Das führende Unternehmen der Gruppe ist Project V, das sich auf Nutrazeutika für Gesundheit, Wellness und Schönheit konzentriert. „Projekt V hat einen Rekordumsatz von 130 Millionen USD erzielt", sagte Sirakanyan, „und bis Ende 2025 wollen wir 150 Millionen USD Umsatz erreichen. Das Geschäft von Project V wurde im Herbst durch die Einführung von GH bereichert, einem Trinkkomplex in Ampullen auf der Basis von 6 Jahre altem weißem kaiserlichen Ginseng. Heute bietet Projekt V 80 Produkte an, und bis Ende 2025 wird diese Zahl auf 100 ansteigen."

Das Coffeecell-Geschäft wuchs um 15 % auf 8,5 Mio. USD, und für 2025 ist geplant, die Schwelle von 10 Mio. USD zu überschreiten. Im Jahr 2024 wurden zwei neue Produkte auf der Basis von kaiserlichem Ginseng eingeführt: G Black und G Legend.

Am 10. Mai präsentierte der Vorstandsvorsitzende Narek Sirakanyan den qTest, eine Weltpremiere, zusammen mit Professor Torello Lotti, einem renommierten Akademiker, der ihn entwickelt hat. Dieses System reagiert auf eine chemische Oxidations-Reduktions-Reaktion oder Redox (kurz für Reduktion-Oxidation), die mit dem pH-Wert des Speichels gekreuzt wird, um die eindeutige Position eines jeden Testteilnehmers zu bestimmen.

QTest wird jetzt in alle wichtigen FIG-Märkte exportiert.

Ausblick für 2025

Ziel ist es, Project V in der Modewelt als "geheime" Quelle für Gesundheit und Energie für die Models hinter den Kulissen der Modeschauen zu positionieren. Ein erster Schritt in diese Richtung wird die Partnerschaft mit der Monte-Carlo Fashion Week sein, der offiziellen Modeveranstaltung des Fürstentums Monaco.

Was die High-Tech-Sparte betrifft, so plant Freedom die Einführung der Firstline-App im ersten Quartal 2025. „Firstline ist ein digitaler Raum, in dem jedes Unternehmen um bestehende und potenzielle Kunden konkurriert." Sirakanyan: „Firstline zieht seine Kunden direkt an, indem es ihnen Geld für die Käufe und Empfehlungen zurückgibt. Keine Vorauszahlungen an Marketingagenturen und andere Vermittler. Wir planen, in diesem Jahr 3 Millionen USD in Marketing zu investieren, um die App zu lancieren und bis Ende 2025 einen Umsatz von 15 Millionen USD zu erreichen."

Für dieses Jahr plant die Gruppe die Eröffnung von zwei weiteren Büros in Riad (Saudi-Arabien) und Mailand (Italien).

